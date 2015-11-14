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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 810811812813

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 737
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
157
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
115
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
139
Якість будівництва
15%
112
Всього голосів : 737
Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 22:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Для того что бы достроили большинство обьектов в Киеве, достаточно 5-6 месяцев стабильности. Они у нас без сомнения есть. Я говорю о обьектах в готовности 30%+.
Если вы заметили, то новых обьектов в этом году практически не открывается. Только у "крупняка" и это как правило квартальная застройка по 5-10 домов.
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 22:27

  Vlad442 написав:У вас есть сомнения? У людей есть тяга к стабильности. Спокойные 16-17-18 и люди проголосуют за стабильность. Те, кто его не любит, просто не пойдут на выборы, потому что ярких конкурентов нет.


Сомнения есть у всех. Пока шо Юлия рвет всех в разы по всем рейтингам. И ее электорат как раз традиционно наиболее активен на выборах. Если не произойдет за год никаких реальных подвижек по ОРДЛО, то не переизберут.
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 22:33

  UA написав:
  airmax78 написав:Путаете с ФК. ФК2 еще изуродовать не успели.

Вы смотрите на форму, я на содержание.
ФК1 тоже птицефабрика

Что вы выбрать между "птицефабрикой" и разваливающимся домом престарелых?
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 22:35

  Alex6 написав:
  Vlad442 написав:У вас есть сомнения? У людей есть тяга к стабильности. Спокойные 16-17-18 и люди проголосуют за стабильность. Те, кто его не любит, просто не пойдут на выборы, потому что ярких конкурентов нет.


Сомнения есть у всех. Пока шо Юлия рвет всех в разы по всем рейтингам. И ее электорат как раз традиционно наиболее активен на выборах. Если не произойдет за год никаких реальных подвижек по ОРДЛО, то не переизберут.

Юля рвет всех только в заказных соцопросах. В таких всех рвет каждый, кто их заказывает.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 23:02

  airmax78 написав:
  Alex6 написав:
  Vlad442 написав:У вас есть сомнения? У людей есть тяга к стабильности. Спокойные 16-17-18 и люди проголосуют за стабильность. Те, кто его не любит, просто не пойдут на выборы, потому что ярких конкурентов нет.


Сомнения есть у всех. Пока шо Юлия рвет всех в разы по всем рейтингам. И ее электорат как раз традиционно наиболее активен на выборах. Если не произойдет за год никаких реальных подвижек по ОРДЛО, то не переизберут.

Юля рвет всех только в заказных соцопросах. В таких всех рвет каждый, кто их заказывает.

Есть социологические конторы с именем, которым все верят. И она реально впереди. При этом и опоблок обгоняет. Так что состав следующей Рады уже понятен. Мне этот результат не нравится но сделать ничего не могу.
Кроме этого за последние 4 года прошло изминение электроральной базы. На следующие выборы впервые в истории украины пойдут люди не смотрящие телевизор. От слова совсем.
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 23:18

Ну эти-то как раз за кого скажут, за того и проголосуют, как и те, кто смотрит, только скажут им не по ТВ, а в форме флеш-мобов каких, мемов и так далее
Боже, Царя Шеколадного храни!
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antonivs3
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 23:19

  antonivs3 написав:Ну эти-то как раз за кого скажут, за того и проголосуют, как и те, кто смотрит, только скажут им не по ТВ, а в форме флеш-мобов каких, мемов и так далее

Влияние на умы в интернете конкретно отличается от монополии на ТВ, которая в руках 4-х человек.
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