Додано: Пон 09 кві, 2018 23:18

Ну эти-то как раз за кого скажут, за того и проголосуют, как и те, кто смотрит, только скажут им не по ТВ, а в форме флеш-мобов каких, мемов и так далее

Боже, Царя Шеколадного храни!

Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!