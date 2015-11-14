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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 09 кві, 2018 22:27
Для того что бы достроили большинство обьектов в Киеве, достаточно 5-6 месяцев стабильности. Они у нас без сомнения есть. Я говорю о обьектах в готовности 30%+.
Если вы заметили, то новых обьектов в этом году практически не открывается. Только у "крупняка" и это как правило квартальная застройка по 5-10 домов.
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Додано: Пон 09 кві, 2018 22:33
UA написав: airmax78 написав:
Путаете с ФК. ФК2 еще изуродовать не успели.
Вы смотрите на форму, я на содержание.
ФК1 тоже птицефабрика
Что вы выбрать между "птицефабрикой" и разваливающимся домом престарелых?
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Додано: Пон 09 кві, 2018 23:26
Для того что бы новострой ушёл в длинный боковик, им нужно "перетоптаться" до осени. Да с небольшими продажами, да с низким темпом строительства. Но в большинстве своём новострои выкарабкаются.
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Додано: Пон 09 кві, 2018 23:46
Этим летом будут "ножницы" когда 3к БПС начнёт конкурировать с 2к в Эврике. Индекс домика говорит об этом прямым текстом. При этом радикально начнут меняться транспортные потоки. На Левом берегу "молодым" останется только Дарницкий район. Метро на Троещину через пару лет не будет столь актуальным, на пенсию там выходят целыми микрорайонами.
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Додано: Пон 09 кві, 2018 23:49
Голосеевский район, постепенно станет новым сосредоточием "молодой крови" и новым центром притяжения.
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Додано: Вів 10 кві, 2018 00:03
Оранжевый-хит сезона написав:
Голосеевский район, постепенно станет новым сосредоточием "молодой крови" и новым центром притяжения.
Ты хотел сказать, новым гетто для приезжих?
А сейчас где центр притяжения?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
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