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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 810811812813

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 737
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
157
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
115
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
139
Якість будівництва
15%
112
Всього голосів : 737
Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 22:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Для того что бы достроили большинство обьектов в Киеве, достаточно 5-6 месяцев стабильности. Они у нас без сомнения есть. Я говорю о обьектах в готовности 30%+.
Если вы заметили, то новых обьектов в этом году практически не открывается. Только у "крупняка" и это как правило квартальная застройка по 5-10 домов.
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 22:33

  UA написав:
  airmax78 написав:Путаете с ФК. ФК2 еще изуродовать не успели.

Вы смотрите на форму, я на содержание.
ФК1 тоже птицефабрика

Что вы выбрать между "птицефабрикой" и разваливающимся домом престарелых?
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 23:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Для того что бы новострой ушёл в длинный боковик, им нужно "перетоптаться" до осени. Да с небольшими продажами, да с низким темпом строительства. Но в большинстве своём новострои выкарабкаются.
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 23:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Этим летом будут "ножницы" когда 3к БПС начнёт конкурировать с 2к в Эврике. Индекс домика говорит об этом прямым текстом. При этом радикально начнут меняться транспортные потоки. На Левом берегу "молодым" останется только Дарницкий район. Метро на Троещину через пару лет не будет столь актуальным, на пенсию там выходят целыми микрорайонами.
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 23:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Голосеевский район, постепенно станет новым сосредоточием "молодой крови" и новым центром притяжения.
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 00:03

  Оранжевый-хит сезона написав:Голосеевский район, постепенно станет новым сосредоточием "молодой крови" и новым центром притяжения.

Ты хотел сказать, новым гетто для приезжих? :mrgreen:
А сейчас где центр притяжения?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
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