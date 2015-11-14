Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Для того что бы достроили большинство обьектов в Киеве, достаточно 5-6 месяцев стабильности. Они у нас без сомнения есть. Я говорю о обьектах в готовности 30%+. Если вы заметили, то новых обьектов в этом году практически не открывается. Только у "крупняка" и это как правило квартальная застройка по 5-10 домов.
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Этим летом будут "ножницы" когда 3к БПС начнёт конкурировать с 2к в Эврике. Индекс домика говорит об этом прямым текстом. При этом радикально начнут меняться транспортные потоки. На Левом берегу "молодым" останется только Дарницкий район. Метро на Троещину через пару лет не будет столь актуальным, на пенсию там выходят целыми микрорайонами.
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Оранжевый-хит сезона написав:Голосеевский район, постепенно станет новым сосредоточием "молодой крови" и новым центром притяжения.
Ты хотел сказать, новым гетто для приезжих? А сейчас где центр притяжения?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Оранжевый-хит сезона написав:Для того что бы новострой ушёл в длинный боковик, им нужно "перетоптаться" до осени. Да с небольшими продажами, да с низким темпом строительства. Но в большинстве своём новострои выкарабкаются.
Оранжевый-хит сезона написав:Этим летом будут "ножницы" когда 3к БПС начнёт конкурировать с 2к в Эврике. Индекс домика говорит об этом прямым текстом. При этом радикально начнут меняться транспортные потоки. На Левом берегу "молодым" останется только Дарницкий район. Метро на Троещину через пару лет не будет столь актуальным, на пенсию там выходят целыми микрорайонами.
Гм. Бабушатніки вже зараз відкрито і грубо конкурують з новобудами. У них є три плюси: ціна, локація і 100% готовність.