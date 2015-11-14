Frant написав:Акурт - самозакоханий нарцис, який маніпулює і обманює довірливих форумчан)))
Дайте ссылку на его пост.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 10 кві, 2018 07:11
Дайте ссылку на его пост.
Додано: Вів 10 кві, 2018 07:59
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
пише, що продав всю нерухомість (правда не пише, де назбирав гроші на неї), крім кв. для себе у м. Львові, має 4 невеликих бізнеси у Дніпрі і наймає деректора за 10000 грн. місяць.
Живе на 20000 грн. які капають на карту (мабуть директор бізнесів переводить), та із 14% на турецьку ліру (щоб мати ВНЖ треж гроші покласти в банк еквівалент $6000 з носа та купити якусь там нерухомість).
Тепер намагається сам себе переконати, що зроби правильно.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Вів 10 кві, 2018 08:03
А вот и новопечерские липки... с таргет ценой в 1500 с ремонтом за готовое. Шлаководы, почему оп не в курсе прогноза форумчан?
«30 березня ми починаємо продаж нової черги, яка дозволить задовольнити всі побажання існуючих і потенційних клієнтів, – зазначає Віталій Мєдніков. – Тільки до 30 квітня у покупців є можливість придбати вподобану нерухомість за інвестиційно-привабливою ціною від $2150 за м2
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Додано: Вів 10 кві, 2018 08:08
Через 2 месяца будет акция "запомните этот пост"!
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