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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 10 кві, 2018 07:11
Frant написав: Tribeca написав:
Тревожная новость: аккурт, человек прямо таки со звериным чутьем на кризисы на соседней ветке признался что продал всю украинскую недвижимость и забрал все депо из укробанков.
И не говорите, что вас не предупреждали!
Акурт - самозакоханий нарцис, який маніпулює і обманює довірливих форумчан)))
Дайте ссылку на его пост.
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Alex6
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Додано: Вів 10 кві, 2018 07:59
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Alex6 написав: Frant написав: Tribeca написав:
Тревожная новость: аккурт, человек прямо таки со звериным чутьем на кризисы на соседней ветке признался что продал всю украинскую недвижимость и забрал все депо из укробанков.
И не говорите, что вас не предупреждали!
Акурт - самозакоханий нарцис, який маніпулює і обманює довірливих форумчан)))
Дайте ссылку на его пост.
пише, що продав всю нерухомість (правда не пише, де назбирав гроші на неї), крім кв. для себе у м. Львові, має 4 невеликих бізнеси у Дніпрі і наймає деректора за 10000
грн. місяць.
Живе на 20000 грн. які капають на карту (мабуть директор бізнесів переводить), та із 14% на турецьку ліру (щоб мати ВНЖ треж гроші покласти в банк еквівалент $6000 з носа та купити якусь там нерухомість).
Тепер намагається сам себе переконати, що зроби правильно.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Вів 10 кві, 2018 08:03
А вот и новопечерские липки... с таргет ценой в 1500 с ремонтом за готовое. Шлаководы, почему оп не в курсе прогноза форумчан?
«30 березня ми починаємо продаж нової черги, яка дозволить задовольнити всі побажання існуючих і потенційних клієнтів, – зазначає Віталій Мєдніков. – Тільки до 30 квітня у покупців є можливість придбати вподобану нерухомість за інвестиційно-привабливою ціною від $2150 за м2
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Первый
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Додано: Вів 10 кві, 2018 08:08
Первый написав:
А вот и новопечерские липки... с таргет ценой в 1500 с ремонтом за готовое. Шлаководы, почему оп не в курсе прогноза форумчан?
«30 березня ми починаємо продаж нової черги, яка дозволить задовольнити всі побажання існуючих і потенційних клієнтів, – зазначає Віталій Мєдніков. – Тільки до 30 квітня у покупців є можливість придбати вподобану нерухомість за інвестиційно-привабливою ціною від $2150 за м2
Через 2 месяца будет акция "запомните этот пост"!
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Додано: Вів 10 кві, 2018 08:11
flyman написав:
(правда не пише, де назбирав гроші на неї)
и что? об этом никто не пишет.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
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Yuri_T
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Додано: Вів 10 кві, 2018 08:14
Vlad442 написав:
Или Сержик пошел смотреть с агентом вариант, который был в свободном доступе, который перекуп продает сам, и чтобы его найти напрямую нужно было поставить фильтр "частные" или пролистать еще пару страниц на олх?
Если еще интересно: я пошёл смотреть к тому, кто показал мне сразу 4 квартиры, в течение часа. Просто чтобы посмотреть.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Додано: Вів 10 кві, 2018 08:27
Alex6 написав: Frant написав: Tribeca написав:
Тревожная новость: аккурт, человек прямо таки со звериным чутьем на кризисы на соседней ветке признался что продал всю украинскую недвижимость и забрал все депо из укробанков.
И не говорите, что вас не предупреждали!
Акурт - самозакоханий нарцис, який маніпулює і обманює довірливих форумчан)))
Дайте ссылку на его пост.
Звичайний шахрай і злодюжка, який рекламує турецьку нерухомість.
Frant написав: akurt написав: Frant написав:
Балаболи балаболять, собаки гавкають, а пан їде! Дурнуваті кияни колотяться
.
Взяте жирним - то фальсифікація, зроблена турецьким підданим.
В оригіналі цитата виглядає так:
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Frant написав:
Балаболи балаболять, собаки гавкають, а пан їде! Тобто Кржн знецінюється далі.
Навіщо він читає мої повідомлення, якщо він їх "не бачить"???
akurt написав:
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant
, sinus, geoleo.
Знову заливає???
Його висери про турецьку нерухомість і самохизування - можете глянути тут.
Тільки обережно - ще той клоун))) Можна від сміху розбити лоба)))Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
А ось відношення до п.Акурта тамтошніх форумчан:
geoleo написав:
За легендою від дніпропетровський пенс, що прибухує в компанії пса в Туреччині. Пацієнт симулює володіння фондовими паперами і антальськими котлованами, що їх він купив продавши начебто нецікаву в комерційному плані львівську нерухомість. Себто навіть за його власними фантазіями він уже давно позбувся львівських маєтностей, і глибоко розчарувавшись у ненці, остаточно відчалив. Турку, що ви тут робите на цій гілці? Вам вже пропонували відгородитися в приватному флуд-чаті і там побенефісничати.
geoleo написав:
Ближе к теме, стротех. Не отвлекайтесь от вашей арии "тепер я турок, не козак!"
Зараз п.Акурт флудить на гілці: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Востаннє редагувалось Frant
в Вів 10 кві, 2018 08:46, всього редагувалось 4 разів.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Додано: Вів 10 кві, 2018 08:27
Yuri_T написав: flyman написав:
(правда не пише, де назбирав гроші на неї)
и что? об этом никто не пишет.
"позёр"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Вів 10 кві, 2018 08:49
kingkongovets написав:
пох - рулит
миллиарды мух ведь не могут ошибаться?
зато не совкошлак (с)
аренда опять же, вот это вот все
В этом месте Захар должен запеть:
Мы пьем чай в старых квартирах,
Ждем лета в старых квартирах,
В старых квартирах, где есть свет,
Газ, телефон, горячая вода,
Радиоточка, пол - паркет,
Санузел раздельный, дом кирпичный,
Одна семья, две семьи, три семьи...
Много подсобных помещений,
Первый и последний - не предлагать,
Рядом с метро, центр...
Все говорят, что мы в-месте...
Все говорят, но немногие знают, в каком....
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Serg-ik
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Додано: Вів 10 кві, 2018 09:03
Serg-ik написав:
Если еще интересно: я пошёл смотреть к тому, кто показал мне сразу 4 квартиры, в течение часа. Просто чтобы посмотреть.
Турист?
Чего вы ждете? Думаете цены на готовый новострой будут падать?
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