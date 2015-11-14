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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 812813814815>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 737
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
157
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
115
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
139
Якість будівництва
15%
112
Всього голосів : 737
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 07:11

  Frant написав:
  Tribeca написав:Тревожная новость: аккурт, человек прямо таки со звериным чутьем на кризисы на соседней ветке признался что продал всю украинскую недвижимость и забрал все депо из укробанков.

И не говорите, что вас не предупреждали!
Акурт - самозакоханий нарцис, який маніпулює і обманює довірливих форумчан)))


Дайте ссылку на его пост.
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 07:59

  Alex6 написав:
  Frant написав:
  Tribeca написав:Тревожная новость: аккурт, человек прямо таки со звериным чутьем на кризисы на соседней ветке признался что продал всю украинскую недвижимость и забрал все депо из укробанков.

И не говорите, что вас не предупреждали!
Акурт - самозакоханий нарцис, який маніпулює і обманює довірливих форумчан)))


Дайте ссылку на его пост.


Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

пише, що продав всю нерухомість (правда не пише, де назбирав гроші на неї), крім кв. для себе у м. Львові, має 4 невеликих бізнеси у Дніпрі і наймає деректора за 10000 :!: :!: грн. місяць.
Живе на 20000 грн. які капають на карту (мабуть директор бізнесів переводить), та із 14% на турецьку ліру (щоб мати ВНЖ треж гроші покласти в банк еквівалент $6000 з носа та купити якусь там нерухомість).

Тепер намагається сам себе переконати, що зроби правильно.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 08:03

А вот и новопечерские липки... с таргет ценой в 1500 с ремонтом за готовое. Шлаководы, почему оп не в курсе прогноза форумчан?

«30 березня ми починаємо продаж нової черги, яка дозволить задовольнити всі побажання існуючих і потенційних клієнтів, – зазначає Віталій Мєдніков. – Тільки до 30 квітня у покупців є можливість придбати вподобану нерухомість за інвестиційно-привабливою ціною від $2150 за м2
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 08:08

  Первый написав:А вот и новопечерские липки... с таргет ценой в 1500 с ремонтом за готовое. Шлаководы, почему оп не в курсе прогноза форумчан?

«30 березня ми починаємо продаж нової черги, яка дозволить задовольнити всі побажання існуючих і потенційних клієнтів, – зазначає Віталій Мєдніков. – Тільки до 30 квітня у покупців є можливість придбати вподобану нерухомість за інвестиційно-привабливою ціною від $2150 за м2

Через 2 месяца будет акция "запомните этот пост"!
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 08:11

  flyman написав:(правда не пише, де назбирав гроші на неї)

и что? об этом никто не пишет.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 08:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Или Сержик пошел смотреть с агентом вариант, который был в свободном доступе, который перекуп продает сам, и чтобы его найти напрямую нужно было поставить фильтр "частные" или пролистать еще пару страниц на олх?

Если еще интересно: я пошёл смотреть к тому, кто показал мне сразу 4 квартиры, в течение часа. Просто чтобы посмотреть.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 08:27

  Alex6 написав:
  Frant написав:
  Tribeca написав:Тревожная новость: аккурт, человек прямо таки со звериным чутьем на кризисы на соседней ветке признался что продал всю украинскую недвижимость и забрал все депо из укробанков.

И не говорите, что вас не предупреждали!
Акурт - самозакоханий нарцис, який маніпулює і обманює довірливих форумчан)))


Дайте ссылку на его пост.

Звичайний шахрай і злодюжка, який рекламує турецьку нерухомість.

  Frant написав:
  akurt написав:
  Frant написав:Балаболи балаболять, собаки гавкають, а пан їде! Дурнуваті кияни колотяться.
Взяте жирним - то фальсифікація, зроблена турецьким підданим.
В оригіналі цитата виглядає так:
  Frant написав:Балаболи балаболять, собаки гавкають, а пан їде! Тобто Кржн знецінюється далі.
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Навіщо він читає мої повідомлення, якщо він їх "не бачить"???
  akurt написав:У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo.

Знову заливає??? :wink:


Його висери про турецьку нерухомість і самохизування - можете глянути тут.
Тільки обережно - ще той клоун))) Можна від сміху розбити лоба)))

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

А ось відношення до п.Акурта тамтошніх форумчан:

  geoleo написав:За легендою від дніпропетровський пенс, що прибухує в компанії пса в Туреччині. Пацієнт симулює володіння фондовими паперами і антальськими котлованами, що їх він купив продавши начебто нецікаву в комерційному плані львівську нерухомість. Себто навіть за його власними фантазіями він уже давно позбувся львівських маєтностей, і глибоко розчарувавшись у ненці, остаточно відчалив. Турку, що ви тут робите на цій гілці? Вам вже пропонували відгородитися в приватному флуд-чаті і там побенефісничати.


  geoleo написав:Ближе к теме, стротех. Не отвлекайтесь от вашей арии "тепер я турок, не козак!"


Зараз п.Акурт флудить на гілці: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Востаннє редагувалось Frant в Вів 10 кві, 2018 08:46, всього редагувалось 4 разів.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 08:27

  Yuri_T написав:
  flyman написав:(правда не пише, де назбирав гроші на неї)

и что? об этом никто не пишет.

"позёр"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 08:49

  kingkongovets написав:пох - рулит
миллиарды мух ведь не могут ошибаться?
зато не совкошлак (с)
аренда опять же, вот это вот все
Зображення


В этом месте Захар должен запеть:

Мы пьем чай в старых квартирах,
Ждем лета в старых квартирах,
В старых квартирах, где есть свет,
Газ, телефон, горячая вода,

Радиоточка, пол - паркет,
Санузел раздельный, дом кирпичный,
Одна семья, две семьи, три семьи...
Много подсобных помещений,
Первый и последний - не предлагать,
Рядом с метро, центр...

Все говорят, что мы в-месте...
Все говорят, но немногие знают, в каком....
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 09:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Если еще интересно: я пошёл смотреть к тому, кто показал мне сразу 4 квартиры, в течение часа. Просто чтобы посмотреть.

Турист?
Чего вы ждете? Думаете цены на готовый новострой будут падать?
Vlad442
 
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