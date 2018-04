Додано: Вів 10 кві, 2018 10:22

из рубрики "вести с полей":

подписывал договор с новыми арендаторами в агенстве и пообщался мимоходом с его руководительницей - говорит на рынке очень много частных иностранных инвесторов, скупающих украинскую недвигу, многие покупают оптом - один их клиент, уже купивший несколько крупных объектов (причем не только новых и не только жилых) был очень заинтересован в покупке целого дома в фк2 па 1000$ за метр, но буд его в итоге отшил

такая вот инфа

