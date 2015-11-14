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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 812813814815

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 737
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
157
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
115
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
139
Якість будівництва
15%
112
Всього голосів : 737
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 09:18

  Первый написав:А вот и новопечерские липки... с таргет ценой в 1500 с ремонтом за готовое. Шлаководы, почему оп не в курсе прогноза форумчан?

«30 березня ми починаємо продаж нової черги, яка дозволить задовольнити всі побажання існуючих і потенційних клієнтів, – зазначає Віталій Мєдніков. – Тільки до 30 квітня у покупців є можливість придбати вподобану нерухомість за інвестиційно-привабливою ціною від $2150 за м2

Я приводил тут ссылку. Реус не поверил в свое счастье. Сказал, что это 100% цена за аэродромы в 700 кв. м на 2м этаже с окнами на батарею из мусорных контейнеров для раздельного сбора мусора.
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 09:25

  Yuri_T написав:
  flyman написав:(правда не пише, де назбирав гроші на неї)

и что? об этом никто не пишет.

уже трошки написав:
через кума з СБУ за копійки приватизував (львівську?) землю, яку потім продав за 40КУЕ (мінус на "дякую" куму)
....
а тепер втік з України і повчає інших (вчить собаку плавати) як тре жити і заробляти.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 09:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

пакращення незабаром

https://news.finance.ua/ua/news/-/42418 ... ognoz-mert

Оновлений експертний консенсус-прогноз Міністерства економічного розвитку і торгівлі базується на сценарії, згідно з яким ціни на газ в Україні в 2018 році можуть зрости на 18%, в 2019 році – на 20%, в 2020 році – на 20% і в 2021 році також на 20%.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 09:37

  Vlad442 написав:
  Serg-ik написав:Если еще интересно: я пошёл смотреть к тому, кто показал мне сразу 4 квартиры, в течение часа. Просто чтобы посмотреть.

Турист?
Чего вы ждете? Думаете цены на готовый новострой будут падать?

Звісно, що будуть. Вже падають. Майже все просідає в ціні, крім новобудів в центрі для "багатих". Подивіться динаміку за 4 роки + довоєнні ціни, незрячий наш. :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 09:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Чего вы ждете? Думаете цены на готовый новострой будут падать?

Вижу, что они не падают. Гривневые на новострой растут. При нынешнем падении доллара-растут и в долларе.
Так же вижу, что нет очень большой разницы в цене между котлованом и почти готовым. Но риск недостроя котлована, как по мне, есть.
Я не жду-я наблюдаю.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 09:54

  airmax78 написав:
  Первый написав:А вот и новопечерские липки... с таргет ценой в 1500 с ремонтом за готовое. Шлаководы, почему оп не в курсе прогноза форумчан?

«30 березня ми починаємо продаж нової черги, яка дозволить задовольнити всі побажання існуючих і потенційних клієнтів, – зазначає Віталій Мєдніков. – Тільки до 30 квітня у покупців є можливість придбати вподобану нерухомість за інвестиційно-привабливою ціною від $2150 за м2

Я приводил тут ссылку. Реус не поверил в свое счастье. Сказал, что это 100% цена за аэродромы в 700 кв. м на 2м этаже с окнами на батарею из мусорных контейнеров для раздельного сбора мусора.

НЕ, я жду ПА 1,5куе осень 2018 :D
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 10:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:Для того что бы достроили большинство обьектов в Киеве, достаточно 5-6 месяцев стабильности. Они у нас без сомнения есть. Я говорю о обьектах в готовности 30%+.
Если вы заметили, то новых обьектов в этом году практически не открывается. Только у "крупняка" и это как правило квартальная застройка по 5-10 домов.

Скажу даже больше. Крупняк сворачивает проекты.
Аркада анонсировала Патриотику 2 (Патриотика на озерах). Свернула до лучших времен.
Начала продавать фундаментовский Ла-Ла Ленд - давно исчез из прайсов.
На данный момент у Аркады запас на продажу 3 панельки и 4 монолита в Эврике и несколько домов в Патриотике. Вывод на продажу новых комплексов заморожен.

Застройщики видят, что происходит на рынке (покупатели не хотят по новым, строители не могут по старым ценам) и сворачивают объемы. Те, кто в 16 топил за снижение цен у застройщиков, столкнулись с вполне прогнозируемым ростом цен при уменьшении предложения. Строительный бум заканчивается.

Могу спрогнозировать что будет дальше, следующий этап.
Какие-то застройщики вылетят на крутом повороте, затянут стройки, обанкротятся. Предсказать сейчас, кто это будет, невозможно. У других есть значительный финансовый ресурс, который позволял начинать строительство 20 домов, а сейчас их будет 4. Борьба за объем, долю рынка сменится борьбой за прибыль. Уменьшение денежного потока всегда сопровождается ростом наценки. И, самое интересное, дома будут выводиться на продажу в более высокой степени готовности по другим ценам. Когда застройщикам не нужны так остро деньги перекупов, можно их отодвинуть и забрать себе их заработок.
Vlad442
 
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