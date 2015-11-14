Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:из рубрики "вести с полей": подписывал договор с новыми арендаторами в агенстве и пообщался мимоходом с его руководительницей - говорит на рынке очень много частных иностранных инвесторов, скупающих киевскую недвигу, многие покупают оптом - один их клиент, уже купивший несколько крупных объектов (причем не только новых и не только жилых) был очень заинтересован в покупке целого дома в фк2 па 1000$ за метр, но буд его в итоге отшил такая вот инфа
КК Покупатели иностранцы, это модная байка для обработки клиента у наших рылов. 1.Их количество сильно преувеличено. 2. Это не свидетельствует о росте спроса среди потребителей. 3. У меня преклонения перед иностранцами нет. По роду службы наблюдал "инвест. приключения у нас весьма системных зарубежных организации. Их развели и кинули. Удается вывести 20-50% от вложенного капитала.
kingkongovets написав:из рубрики "вести с полей": подписывал договор с новыми арендаторами в агенстве и пообщался мимоходом с его руководительницей - говорит на рынке очень много частных иностранных инвесторов, скупающих киевскую недвигу, многие покупают оптом - один их клиент, уже купивший несколько крупных объектов (причем не только новых и не только жилых) был очень заинтересован в покупке целого дома в фк2 па 1000$ за метр, но буд его в итоге отшил такая вот инфа
Осенью смотрел Джек. Турист из неньки только Я. Остальные иносранцы.
Зы. Почитатели винтажных домов аля хруща или чешка с бпс. Подскажите, по какой причине мопы просто в гомно. Кроме Порошенка с Кличко, кто заставляет ссать в подъезде и рисовать на стенах? Банка краски это неподьемные деньги для подъезда?
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Информацию от агентов я бы делил наполовину. У них работа такая, рассказывать сказки. Причем потенциальному покупателю и продавцу они говорят совершенно противоположные вещи. Может кто-то провел несколько сделок под иностранца и пошла земля полниться слухами.
я с риэлторами общаюсь уж всяко поболе вашего и шо на шо делить не вам мне рассказывать, человека, который мне это рассказывал я знаю уже лет 15, еще с тех пор когда она бегала рядовым риэлторам по показам, провел с ней не одну сделку и вполне ей доверяю и да - все иностранцы работают с риэлторами, наша посконная привычка кидать всех кого можно (и в итоге себя) им чужда - это к вашему возможному вопросу почему люди при покупке первички обращаются к риэлторам
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:из рубрики "вести с полей": подписывал договор с новыми арендаторами в агенстве и пообщался мимоходом с его руководительницей - говорит на рынке очень много частных иностранных инвесторов, скупающих киевскую недвигу, многие покупают оптом - один их клиент, уже купивший несколько крупных объектов (причем не только новых и не только жилых) был очень заинтересован в покупке целого дома в фк2 па 1000$ за метр, но буд его в итоге отшил такая вот инфа
КК Покупатели иностранцы, это модная байка для обработки клиента у наших рылов. 1.Их количество сильно преувеличено. 2. Это не свидетельствует о росте спроса среди потребителей. 3. У меня преклонения перед иностранцами нет. По роду службы наблюдал "инвест. приключения у нас весьма системных зарубежных организации. Их развели и кинули. Удается вывести 20-50% от вложенного капитала.
Что смотрели?
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Информацию от агентов я бы делил наполовину. У них работа такая, рассказывать сказки. Причем потенциальному покупателю и продавцу они говорят совершенно противоположные вещи. Может кто-то провел несколько сделок под иностранца и пошла земля полниться слухами.
я с риэлторами общаюсь уж всяко поболе вашего и шо на шо делить не вам мне рассказывать, человека, который мне это рассказывал я знаю уже лет 15, еще с тех пор когда она бегала рядовым риэлторам по показам, провел с ней не одну сделку и вполне ей доверяю и да - все иностранцы работают с риэлторами, наша посконная привычка кидать всех кого можно (и в итоге себя) им чужда - это к вашему возможному вопросу почему люди при покупке первички обращаются к риэлторам
Инфа о том, что иностранцы покупают стояками - рЫлофский ФУФЕЛ. На заборе тоже "хрен" может быть написано, а там реально дрова лежат.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
kingkongovets написав:из рубрики "вести с полей": подписывал договор с новыми арендаторами в агенстве и пообщался мимоходом с его руководительницей - говорит на рынке очень много частных иностранных инвесторов, скупающих киевскую недвигу, многие покупают оптом - один их клиент, уже купивший несколько крупных объектов (причем не только новых и не только жилых) был очень заинтересован в покупке целого дома в фк2 па 1000$ за метр, но буд его в итоге отшил такая вот инфа
Наверно эти иностранцы не знают Респекта00, который на их рынке акций делает минимум 30% за сделку и не верят в рост битка и прочей цифрошелупони, куда вкладываются минимум с прибылью 100% разные Эгоисты.
kingkongovets написав:из рубрики "вести с полей": подписывал договор с новыми арендаторами в агенстве и пообщался мимоходом с его руководительницей - говорит на рынке очень много частных иностранных инвесторов, скупающих киевскую недвигу, многие покупают оптом - один их клиент, уже купивший несколько крупных объектов (причем не только новых и не только жилых) был очень заинтересован в покупке целого дома в фк2 па 1000$ за метр, но буд его в итоге отшил такая вот инфа
Наверно эти иностранцы не знают Респекта00, который на их рынке акций делает минимум 30% за сделку и не верят в рост битка и прочей цифрошелупони, куда вкладываются минимум с прибылью 100% разные Эгоисты.
забыл уточнить - под "иностранцами" подразумевались турки, китайцы, арабы из различных стран, индусы и т д
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:говорит на рынке очень много частных иностранных инвесторов, скупающих киевскую недвигу, многие покупают оптом - один их клиент, уже купивший несколько крупных объектов (причем не только новых и не только жилых) был очень заинтересован в покупке целого дома в фк2 па 1000$ за метр, но буд его в итоге отшил
я верю, что БУД его отшил. Предположу, что состоялся такой разговор: БУД: Цена 1200 за метр, если оптом, 500-на счёт застройщика, 700-налом в Украине единоналожникам за посреднические услуги. юридические и т.п. А то и вовсе расчёты в нерезидентской зоне Инвестор: 1200 и налоговая накладная вовремя зарегистрированная, если не зарегистрирована-штраф БУД:неа, иначе я не объясню почему всем продавал по 500, а Вам-по 1200. Инвестор6 тогда я не могу подтвердить своим учредителям размер внесенной инвестиции... и разошлись
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
kingkongovets написав:говорит на рынке очень много частных иностранных инвесторов, скупающих киевскую недвигу, многие покупают оптом - один их клиент, уже купивший несколько крупных объектов (причем не только новых и не только жилых) был очень заинтересован в покупке целого дома в фк2 па 1000$ за метр, но буд его в итоге отшил
я верю, что БУД его отшил. Предположу, что состоялся такой разговор: БУД: Цена 1200 за метр, если оптом, 500-на счёт застройщика, 700-налом в Украине единоналожникам за посреднические услуги. юридические и т.п. А то и вовсе расчёты в нерезидентской зоне Инвестор: 1200 и налоговая накладная вовремя зарегистрированная, если не зарегистрирована-штраф БУД:неа, иначе я не объясню почему всем продавал по 500, а Вам-по 1200. Инвестор6 тогда я не могу подтвердить своим учредителям размер внесенной инвестиции... и разошлись
не обладаю вашими экстрасенсорными способностями, могу лишь добавить, шо речь шла о низкоэтажном доме в глубине квартала, где все окна смотрят в окна соседям - классический неликвид
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets Перспектива объектов некоторых шаромыг?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.