Додано: Вів 10 кві, 2018 10:39

Vlad442 написав: kingkongovets написав: такая вот инфа такая вот инфа

Информацию от агентов я бы делил наполовину.

У них работа такая, рассказывать сказки. Причем потенциальному покупателю и продавцу они говорят совершенно противоположные вещи.

я с риэлторами общаюсь уж всяко поболе вашего и шо на шо делить не вам мне рассказывать, человека, который мне это рассказывал я знаю уже лет 15, еще с тех пор когда она бегала рядовым риэлторам по показам, провел с ней не одну сделку и вполне ей доверяю

и да - все иностранцы работают с риэлторами, наша посконная привычка кидать всех кого можно (и в итоге себя) им чужда - это к вашему возможному вопросу почему люди при покупке первички обращаются к риэлторам

