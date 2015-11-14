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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 814815816817>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 737
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
157
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
115
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
139
Якість будівництва
15%
112
Всього голосів : 737
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 10:34

  kingkongovets написав:из рубрики "вести с полей":
подписывал договор с новыми арендаторами в агенстве и пообщался мимоходом с его руководительницей - говорит на рынке очень много частных иностранных инвесторов, скупающих киевскую недвигу, многие покупают оптом - один их клиент, уже купивший несколько крупных объектов (причем не только новых и не только жилых) был очень заинтересован в покупке целого дома в фк2 па 1000$ за метр, но буд его в итоге отшил
такая вот инфа

КК Покупатели иностранцы, это модная байка для обработки клиента у наших рылов.
1.Их количество сильно преувеличено.
2. Это не свидетельствует о росте спроса среди потребителей.
3. У меня преклонения перед иностранцами нет.
По роду службы наблюдал "инвест. приключения у нас весьма системных зарубежных организации. Их развели и кинули. Удается вывести 20-50% от вложенного капитала.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 10:37

  kingkongovets написав:из рубрики "вести с полей":
подписывал договор с новыми арендаторами в агенстве и пообщался мимоходом с его руководительницей - говорит на рынке очень много частных иностранных инвесторов, скупающих киевскую недвигу, многие покупают оптом - один их клиент, уже купивший несколько крупных объектов (причем не только новых и не только жилых) был очень заинтересован в покупке целого дома в фк2 па 1000$ за метр, но буд его в итоге отшил
такая вот инфа


Осенью смотрел Джек. Турист из неньки только Я. Остальные иносранцы.

Зы. Почитатели винтажных домов аля хруща или чешка с бпс. Подскажите, по какой причине мопы просто в гомно.
Кроме Порошенка с Кличко, кто заставляет ссать в подъезде и рисовать на стенах?
Банка краски это неподьемные деньги для подъезда?
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 10:39

  Vlad442 написав:
  kingkongovets написав:такая вот инфа

Информацию от агентов я бы делил наполовину.
У них работа такая, рассказывать сказки. Причем потенциальному покупателю и продавцу они говорят совершенно противоположные вещи.
Может кто-то провел несколько сделок под иностранца и пошла земля полниться слухами.


я с риэлторами общаюсь уж всяко поболе вашего и шо на шо делить не вам мне рассказывать, человека, который мне это рассказывал я знаю уже лет 15, еще с тех пор когда она бегала рядовым риэлторам по показам, провел с ней не одну сделку и вполне ей доверяю
и да - все иностранцы работают с риэлторами, наша посконная привычка кидать всех кого можно (и в итоге себя) им чужда - это к вашему возможному вопросу почему люди при покупке первички обращаются к риэлторам
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 10:39

  UA написав:
  kingkongovets написав:из рубрики "вести с полей":
подписывал договор с новыми арендаторами в агенстве и пообщался мимоходом с его руководительницей - говорит на рынке очень много частных иностранных инвесторов, скупающих киевскую недвигу, многие покупают оптом - один их клиент, уже купивший несколько крупных объектов (причем не только новых и не только жилых) был очень заинтересован в покупке целого дома в фк2 па 1000$ за метр, но буд его в итоге отшил
такая вот инфа

КК Покупатели иностранцы, это модная байка для обработки клиента у наших рылов.
1.Их количество сильно преувеличено.
2. Это не свидетельствует о росте спроса среди потребителей.
3. У меня преклонения перед иностранцами нет.
По роду службы наблюдал "инвест. приключения у нас весьма системных зарубежных организации. Их развели и кинули. Удается вывести 20-50% от вложенного капитала.


Что смотрели?
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 11:04

  kingkongovets написав:
  Vlad442 написав:
  kingkongovets написав:такая вот инфа

Информацию от агентов я бы делил наполовину.
У них работа такая, рассказывать сказки. Причем потенциальному покупателю и продавцу они говорят совершенно противоположные вещи.
Может кто-то провел несколько сделок под иностранца и пошла земля полниться слухами.


я с риэлторами общаюсь уж всяко поболе вашего и шо на шо делить не вам мне рассказывать, человека, который мне это рассказывал я знаю уже лет 15, еще с тех пор когда она бегала рядовым риэлторам по показам, провел с ней не одну сделку и вполне ей доверяю
и да - все иностранцы работают с риэлторами, наша посконная привычка кидать всех кого можно (и в итоге себя) им чужда - это к вашему возможному вопросу почему люди при покупке первички обращаются к риэлторам

Инфа о том, что иностранцы покупают стояками - рЫлофский ФУФЕЛ.
На заборе тоже "хрен" может быть написано, а там реально дрова лежат.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 11:10

  kingkongovets написав:из рубрики "вести с полей":
подписывал договор с новыми арендаторами в агенстве и пообщался мимоходом с его руководительницей - говорит на рынке очень много частных иностранных инвесторов, скупающих киевскую недвигу, многие покупают оптом - один их клиент, уже купивший несколько крупных объектов (причем не только новых и не только жилых) был очень заинтересован в покупке целого дома в фк2 па 1000$ за метр, но буд его в итоге отшил
такая вот инфа

Наверно эти иностранцы не знают Респекта00, который на их рынке акций делает минимум 30% за сделку и не верят в рост битка и прочей цифрошелупони, куда вкладываются минимум с прибылью 100% разные Эгоисты.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 11:13

  барабашов написав:
  kingkongovets написав:из рубрики "вести с полей":
подписывал договор с новыми арендаторами в агенстве и пообщался мимоходом с его руководительницей - говорит на рынке очень много частных иностранных инвесторов, скупающих киевскую недвигу, многие покупают оптом - один их клиент, уже купивший несколько крупных объектов (причем не только новых и не только жилых) был очень заинтересован в покупке целого дома в фк2 па 1000$ за метр, но буд его в итоге отшил
такая вот инфа

Наверно эти иностранцы не знают Респекта00, который на их рынке акций делает минимум 30% за сделку и не верят в рост битка и прочей цифрошелупони, куда вкладываются минимум с прибылью 100% разные Эгоисты.


забыл уточнить - под "иностранцами" подразумевались турки, китайцы, арабы из различных стран, индусы и т д
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 11:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:говорит на рынке очень много частных иностранных инвесторов, скупающих киевскую недвигу, многие покупают оптом - один их клиент, уже купивший несколько крупных объектов (причем не только новых и не только жилых) был очень заинтересован в покупке целого дома в фк2 па 1000$ за метр, но буд его в итоге отшил

я верю, что БУД его отшил.
Предположу, что состоялся такой разговор:
БУД: Цена 1200 за метр, если оптом, 500-на счёт застройщика, 700-налом в Украине единоналожникам за посреднические услуги. юридические и т.п. А то и вовсе расчёты в нерезидентской зоне
Инвестор: 1200 и налоговая накладная вовремя зарегистрированная, если не зарегистрирована-штраф
БУД:неа, иначе я не объясню почему всем продавал по 500, а Вам-по 1200.
Инвестор6 тогда я не могу подтвердить своим учредителям размер внесенной инвестиции...
и разошлись
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 11:27

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:говорит на рынке очень много частных иностранных инвесторов, скупающих киевскую недвигу, многие покупают оптом - один их клиент, уже купивший несколько крупных объектов (причем не только новых и не только жилых) был очень заинтересован в покупке целого дома в фк2 па 1000$ за метр, но буд его в итоге отшил

я верю, что БУД его отшил.
Предположу, что состоялся такой разговор:
БУД: Цена 1200 за метр, если оптом, 500-на счёт застройщика, 700-налом в Украине единоналожникам за посреднические услуги. юридические и т.п. А то и вовсе расчёты в нерезидентской зоне
Инвестор: 1200 и налоговая накладная вовремя зарегистрированная, если не зарегистрирована-штраф
БУД:неа, иначе я не объясню почему всем продавал по 500, а Вам-по 1200.
Инвестор6 тогда я не могу подтвердить своим учредителям размер внесенной инвестиции...
и разошлись


не обладаю вашими экстрасенсорными способностями, могу лишь добавить, шо речь шла о низкоэтажном доме в глубине квартала, где все окна смотрят в окна соседям - классический неликвид
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 11:55

kingkongovets
Перспектива объектов некоторых шаромыг?
Зображення
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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