Додано: Вів 10 кві, 2018 12:21

Фахівці розповіли, як зміниться вартість житла в УкраїніЗа минулий рік в Україні побудовано і здано в експлуатацію 126 610 квартир. Це найбільша кількість житла з 1990-х років. У той же час середня площа квартир з кожним роком стає менше.Станом на січень 2018 року квадратний метр квартири в столичних новобудовах в середньому коштував 22 236 грн. У лютому і березні ціни знизилися на 250 грн / м², пише Сегодня.Експерти ринку нерухомості відзначають, що причина цього - коливання курсу долара. У грудні він був найвищим за півроку - трохи більше 28 грн за дол .. У березні впав до 26,4 грн за дол ..Крім того, попит на квартири в новобудовах істотно відстає від пропозиції. У той же час в Нацбанку нинішні ціни називають критично низькими. Адже собівартість будівництва в 2018 році складе трохи більше 14 тис. Грн / м². У той же час в Деснянському р-ні столиці квартири продають по 15,2 тис. Грн / м.кв.Фахівці попереджають, що будкомпанії можуть влаштовувати формальні акції. Знижують вартість квадратного метра тільки на рекламних буклетах. Фактична ж вартість нерухомості не зміниться, принаймні, в найближчі місяці.На вторинному ринку Києва максимальні ціни зафіксовані в січні - близько 27 477 грн / м. кв. До березня квадратний метр подешевшав майже на 2700 грн.Правда, за словами ріелторів, попит на вторинний ринок нерухомості підвищуватися не буде. Адже термін експлуатації більшості таких будинків наближається до завершення. Сьогодні кожен десятий багатоквартирний будинок непридатний для житла