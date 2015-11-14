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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 814815816817

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 737
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
157
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
115
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
139
Якість будівництва
15%
112
Всього голосів : 737
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 12:01

  kingkongovets написав:из рубрики "вести с полей":
подписывал договор с новыми арендаторами в агенстве и пообщался мимоходом с его руководительницей - говорит на рынке очень много частных иностранных инвесторов, скупающих киевскую недвигу, многие покупают оптом - один их клиент, уже купивший несколько крупных объектов (причем не только новых и не только жилых) был очень заинтересован в покупке целого дома в фк2 па 1000$ за метр, но буд его в итоге отшил
такая вот инфа

Я ещё год назад писал про арабов скупающих апартаменты и нежилое.
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 12:16

  Оранжевый-хит сезона написав:
  kingkongovets написав:из рубрики "вести с полей":
подписывал договор с новыми арендаторами в агенстве и пообщался мимоходом с его руководительницей - говорит на рынке очень много частных иностранных инвесторов, скупающих киевскую недвигу, многие покупают оптом - один их клиент, уже купивший несколько крупных объектов (причем не только новых и не только жилых) был очень заинтересован в покупке целого дома в фк2 па 1000$ за метр, но буд его в итоге отшил
такая вот инфа

Я ещё год назад писал про арабов скупающих апартаменты и нежилое.

Гы. Уня ещё и по доллар 33 писал. Может это с той серии, что доллар пА 33 в 2017?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 12:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Фахівці розповіли, як зміниться вартість житла в Україні
За минулий рік в Україні побудовано і здано в експлуатацію 126 610 квартир. Це найбільша кількість житла з 1990-х років. У той же час середня площа квартир з кожним роком стає менше.

Станом на січень 2018 року квадратний метр квартири в столичних новобудовах в середньому коштував 22 236 грн. У лютому і березні ціни знизилися на 250 грн / м², пише Сегодня.

Експерти ринку нерухомості відзначають, що причина цього - коливання курсу долара. У грудні він був найвищим за півроку - трохи більше 28 грн за дол .. У березні впав до 26,4 грн за дол ..

Крім того, попит на квартири в новобудовах істотно відстає від пропозиції. У той же час в Нацбанку нинішні ціни називають критично низькими. Адже собівартість будівництва в 2018 році складе трохи більше 14 тис. Грн / м². У той же час в Деснянському р-ні столиці квартири продають по 15,2 тис. Грн / м.кв.

Фахівці попереджають, що будкомпанії можуть влаштовувати формальні акції. Знижують вартість квадратного метра тільки на рекламних буклетах. Фактична ж вартість нерухомості не зміниться, принаймні, в найближчі місяці.

На вторинному ринку Києва максимальні ціни зафіксовані в січні - близько 27 477 грн / м. кв. До березня квадратний метр подешевшав майже на 2700 грн.

Правда, за словами ріелторів, попит на вторинний ринок нерухомості підвищуватися не буде. Адже термін експлуатації більшості таких будинків наближається до завершення. Сьогодні кожен десятий багатоквартирний будинок непридатний для житла
https://news.finance.ua/ru/news/-/42396 ... -v-ukraine
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 12:32

  Долярчик написав:Правда, за словами ріелторів, попит на вторинний ринок нерухомості підвищуватися не буде. Адже термін експлуатації більшості таких будинків наближається до завершення. Сьогодні кожен десятий багатоквартирний будинок непридатний для житла
https://news.finance.ua/ru/news/-/42396 ... -v-ukraine

Ага. Про то что вторичка не интересует покупателей рылы и в прошлом году трындели. А сделок на вторичке Киева было больше чем на первичке.
Зображення
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 12:39

  zahar_ написав:
  Долярчик написав:Правда, за словами ріелторів, попит на вторинний ринок нерухомості підвищуватися не буде. Адже термін експлуатації більшості таких будинків наближається до завершення. Сьогодні кожен десятий багатоквартирний будинок непридатний для житла
https://news.finance.ua/ru/news/-/42396 ... -v-ukraine

Ага. Про то что вторичка не интересует покупателей рылы и в прошлом году трындели. А сделок на вторичке Киева было больше чем на первичке.
Зображення

https://economics.unian.ua/realestate/2393275-rinok-stolichnoji-neruhomosti-ojivae-kilkist-ugod-zrosla-na-8.html
Кількість угод купівлі-продажу на ринку житлової нерухомості в 2017 році зросло на 8% в порівнянні з 2016 роком - до 31,389 тисячі, повідомив заступник керівника Департаменту стратегічного консалтингу компанії UTG Костянтин Олійник на прес-конференції. Читайте також Києву напророкували поділ на багаті райони з охороною та гетто для бідних "За підсумками 2017 року в Києві було укладено 31 389 угод, це найвищий показник за всю історію продажів на ринку в Україні в цьому регіоні... Приріст становить близько 8%", - сказав він. Він зазначив, що у цю статистику не входять інвестиційні договори.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 13:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вот такую рекламу выдает мне финанс.юа

Аирмакс, это вы запустили???

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Tribeca
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 13:34

  Vlad442 написав:Застройщики видят, что происходит на рынке (покупатели не хотят по новым, строители не могут по старым ценам) и сворачивают объемы. Те, кто в 16 топил за снижение цен у застройщиков, столкнулись с вполне прогнозируемым ростом цен при уменьшении предложения. Строительный бум заканчивается.
.

Как яркий пример цена ликвидного в ФК2
готовое 1750 квадрат,
а воздух со здачей в конце 19ого года 1650 квадрат.

Вот такие вот дела,первичка становится не очень то и интересной.
Востаннє редагувалось hume в Вів 10 кві, 2018 13:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 13:38

  kingkongovets написав:из рубрики "вести с полей":
подписывал договор с новыми арендаторами в агенстве и пообщался мимоходом с его руководительницей - говорит на рынке очень много частных иностранных инвесторов, скупающих киевскую недвигу, многие покупают оптом - один их клиент, уже купивший несколько крупных объектов (причем не только новых и не только жилых) был очень заинтересован в покупке целого дома в фк2 па 1000$ за метр, но буд его в итоге отшил
такая вот инфа

Почему бы и нет, если есть деньги. Я когда москвичам огласил ценники на топовые комплексы Киева, они рассмеялись в лицо. За 100 куе можно купить хрущ в прицентралье, либо новострой типа мордора за 30ть станций метро от центра, три из которых откроют в ближайшие два года. У нас за 60 куе уже можно умничать в оп кардинала, а за 100 куе начинать завтра ремонт в цп2.

ПС
многие не провтыкали шанс, многе ждут обвала дальше. хотя на тампере цены складываются весело, так же весело ездят патрули каждые 7 минут (очевидно неспроста) :mrgreen:
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 13:43

  hume написав:
  kingkongovets написав:из рубрики "вести с полей":
подписывал договор с новыми арендаторами в агенстве и пообщался мимоходом с его руководительницей - говорит на рынке очень много частных иностранных инвесторов, скупающих киевскую недвигу, многие покупают оптом - один их клиент, уже купивший несколько крупных объектов (причем не только новых и не только жилых) был очень заинтересован в покупке целого дома в фк2 па 1000$ за метр, но буд его в итоге отшил
такая вот инфа

Почему бы и нет, если есть деньги. Я когда москвичам огласил ценники на топовые комплексы Киева, они рассмеялись в лицо. За 100 куе можно купить хрущ в прицентралье, либо новострой типа мордора за 30ть станций метро от центра, три из которых откроют в ближайшие два года. У нас за 60 куе уже можно умничать в оп кардинала, а за 100 куе начинать завтра ремонт в цп2.

ПС
многие не провтыкали шанс, многе ждут обвала дальше. хотя на тампере цены складываются весело, так же весело ездят патрули каждые 7 минут (очевидно неспроста) :mrgreen:

на днях зашел в фору в ЖК Вифлиемскай.
посмотрел на ЦА. 30 куе за винтажную квартиру с библиотекой? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ!!!! Однозначно.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 13:54

  Первый написав:
  hume написав:ПС
многие не провтыкали шанс, многе ждут обвала дальше. хотя на тампере цены складываются весело, так же весело ездят патрули каждые 7 минут (очевидно неспроста) :mrgreen:

на днях зашел в фору в ЖК Вифлиемскай.
посмотрел на ЦА. 30 куе за винтажную квартиру с библиотекой? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ!!!! Однозначно.

Спасибо друзья!:)
Наш район будет гордится, что такие люди в него заезжали.
Хьюм и Первый. Легенды инвестирования в КРЖН. Верю что на фарт, уютная трёха продастся теперь 35 куе.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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