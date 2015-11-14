еще пару примеров, аналогичных "толстякам", а если точнее-Богатырям, сможете рассказать? Кроме троещенских башен, после 2008 г.
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Додано: Вів 10 кві, 2018 15:06
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
еще пару примеров, аналогичных "толстякам", а если точнее-Богатырям, сможете рассказать? Кроме троещенских башен, после 2008 г.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Вів 10 кві, 2018 15:08
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
До конца рассказывайте:
в какое место они смеялись, когда узнали про местные зарплаты в столице и на периферии, про цены в ресторанах и т.п.?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Вів 10 кві, 2018 15:29
Ціни складаються (як мінімум - не ростуть) всюди, крім новобудів в центрі Києва.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Вів 10 кві, 2018 15:30
ЖК Приозёрный пытались реанимировать в 2011 по программе Доступне житло.
Знатное кидалово вышло от гусударства.
Востаннє редагувалось zahar_ в Вів 10 кві, 2018 15:35, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Вів 10 кві, 2018 15:32
zahar_
и всё?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Вів 10 кві, 2018 15:34
Новострои в 2018 продожат дешеветь
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Вів 10 кві, 2018 15:37
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Вів 10 кві, 2018 15:40
Вы уже морально готовы заезжать в ФК1?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Вів 10 кві, 2018 15:43
Шаромыги там дорого продают.
У сержика "запрос" на 500-600 долл. м2.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Вів 10 кві, 2018 15:53
вот именно.
Дело не в моральной готовности, а в материальной.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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