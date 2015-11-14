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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 815816817818

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 737
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
157
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
115
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
139
Якість будівництва
15%
112
Всього голосів : 737
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 15:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zahar_ написав:Про ЖК Три толстяка слыхивали?

еще пару примеров, аналогичных "толстякам", а если точнее-Богатырям, сможете рассказать? Кроме троещенских башен, после 2008 г.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 15:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Я когда москвичам огласил ценники на топовые комплексы Киева, они рассмеялись в лицо

До конца рассказывайте:
в какое место они смеялись, когда узнали про местные зарплаты в столице и на периферии, про цены в ресторанах и т.п.?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 15:29

  hume написав:многие не провтыкали шанс, многе ждут обвала дальше. хотя на тампере цены складываются весело
Ціни складаються (як мінімум - не ростуть) всюди, крім новобудів в центрі Києва.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 15:30

  Serg-ik написав:
  zahar_ написав:Про ЖК Три толстяка слыхивали?

еще пару примеров, аналогичных "толстякам", а если точнее-Богатырям, сможете рассказать? Кроме троещенских башен, после 2008 г.

ЖК Приозёрный пытались реанимировать в 2011 по программе Доступне житло.
Знатное кидалово вышло от гусударства. :evil:
Востаннє редагувалось zahar_ в Вів 10 кві, 2018 15:35, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 15:32

zahar_
и всё?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 15:34

Новострои в 2018 продожат дешеветь
ожидаем дальнейшее расслоение рынка, когда устаревшее жилье будет дешеветь более высокими темпами, чем недавно построенное.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 15:37

  Serg-ik написав:zahar_
и всё?

Надо список посмотреть недостроев. Я так понимаю УКО исключаем?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 15:40

  Serg-ik написав:Так же вижу, что нет очень большой разницы в цене между котлованом и почти готовым. Но риск недостроя котлована, как по мне, есть.

Вы уже морально готовы заезжать в ФК1?
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 15:43

  Эгоист написав:
  Serg-ik написав:Так же вижу, что нет очень большой разницы в цене между котлованом и почти готовым. Но риск недостроя котлована, как по мне, есть.

Вы уже морально готовы заезжать в ФК1?

Шаромыги там дорого продают.
У сержика "запрос" на 500-600 долл. м2.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 15:53

  zahar_ написав:
  Эгоист написав:
  Serg-ik написав:Так же вижу, что нет очень большой разницы в цене между котлованом и почти готовым. Но риск недостроя котлована, как по мне, есть.

Вы уже морально готовы заезжать в ФК1?

Шаромыги там дорого продают.
У сержика "запрос" на 500-600 долл. м2.

вот именно.
Дело не в моральной готовности, а в материальной.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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