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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 817818819820821>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 737
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
157
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
115
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
139
Якість будівництва
15%
112
Всього голосів : 737
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 16:04

  Serg-ik написав:
  zahar_ написав:
  Эгоист написав:Вы уже морально готовы заезжать в ФК1?

Шаромыги там дорого продают.
У сержика "запрос" на 500-600 долл. м2.

вот именно.
Дело не в моральной готовности, а в материальной.

500-600 долл. это ж за какие ипеня?
Остается простой выбор: либо ждать петиной люстрации, либо - дуля шаромыгам навсегда! 8)
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 16:09

  Эгоист написав:
  Serg-ik написав:
  zahar_ написав:Шаромыги там дорого продают.
У сержика "запрос" на 500-600 долл. м2.

вот именно.
Дело не в моральной готовности, а в материальной.

500-600 долл. это ж за какие ипеня?
Остается простой выбор: либо ждать петиной люстрации, либо - дуля шаромыгам навсегда! 8)

Дык уже есть такая цена на готовый новострой КГС в ЖК Мостицкий. И метраж там сержика - 3к в районе 80-90 м2
Но сержику там не подходит - кажэ :"Ипеня"
  Эгоист написав:Вы уже морально готовы заезжать в ФК1?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 16:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:и да - все иностранцы работают с риэлторами, наша посконная привычка кидать всех кого можно (и в итоге себя) им чужда - это к вашему возможному вопросу почему люди при покупке первички обращаются к риэлторам

Перекрутить мой пост Сержику про то, что первичку многие перекупы продают сами и нет нужды обращаться к риелторам, и выставить меня якобы кидалой.
Даже не знаю, что ответить. Человек либо туп и не имел ничего плохого в виду, либо подл.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 16:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Земельная комиссия Киевсовета поддержала петицию за застройку Совских прудов высотками

https://lb.ua/society/2018/04/10/394871 ... oveta.html
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 16:15

  zahar_ написав:Дык уже есть такая цена на готовый новострой КГС в ЖК Мостицкий. И метраж там сержика - 3к в районе 80-90 м2
Но сержику там не подходит - кажэ :"Ипеня"
  Эгоист написав:Вы уже морально готовы заезжать в ФК1?

Надо же, какой перекос цен. Похоже на кидалово со стороны продавцов вентфасадов. :mrgreen:
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 16:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:
  kingkongovets написав:и да - все иностранцы работают с риэлторами, наша посконная привычка кидать всех кого можно (и в итоге себя) им чужда - это к вашему возможному вопросу почему люди при покупке первички обращаются к риэлторам

Перекрутить мой пост Сержику про то, что первичку многие перекупы продают сами и нет нужды обращаться к риелторам, и выставить меня якобы кидалой.
Даже не знаю, что ответить. Человек либо туп и не имел ничего плохого в виду, либо подл.


переход на личности говорит о том, шо:
1) у оппонента закончились аргументы
2) оппонент потерял самообладание

вас я вообще не упоминал, шо ж вы так рефлексируете?
шапка горит?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 16:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

вместо голых "элитных" стен по 2-2.5-3 я бы купил по 1300 готовое https://dom.ria.com/ru/realty-prodaja-k ... 85616.html
а с учетом аэродромности объекта думаю и дешевле можно разговаривать с владельцем.
Но лично мое ощущение - вкинуть 200К в Могадишо и платить коммуналку с 200 квадратов - это такое очень своеобразное желание.
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 16:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zahar_ написав:навес

  Vlad442 написав:Могу спрогнозировать что будет дальше, следующий этап.
Какие-то застройщики вылетят на крутом повороте, затянут стройки, обанкротятся. Предсказать сейчас, кто это будет, невозможно. У других есть значительный финансовый ресурс, который позволял начинать строительство 20 домов, а сейчас их будет 4. Борьба за объем, долю рынка сменится борьбой за прибыль. Уменьшение денежного потока всегда сопровождается ростом наценки. И, самое интересное, дома будут выводиться на продажу в более высокой степени готовности по другим ценам. Когда застройщикам не нужны так остро деньги перекупов, можно их отодвинуть и забрать себе их заработок.

Вполне возможно, что это не прогноз, а реальность.
Застройщики сворачивают новые проекты, а высвободившиеся деньги направляют на достройку за свой счет. То, что Захар называет "навесом", имея в виду, что застройщики не могут это продать, и когда не смогут держаться, плотина прорвется, навес вывалится на рынок и обрушит цены, на самом деле может быть совсем другим. Это квартиры, которые застройщики не хотят продавать по низким ценам на этапе котлована. Они придерживают их (по мутным схемам чтобы платить меньше налогов) с единственной целью - чтобы продать дороже на финальных стадиях строительства или после сдачи.
Такой сценарий вполне укладывается в мою картину мира.
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 16:34

  kingkongovets написав:Земельная комиссия Киевсовета поддержала петицию за застройку Совских прудов высотками

https://lb.ua/society/2018/04/10/394871 ... oveta.html

застройку прудов
То ли смеяться...то ли плакать
Это нокаут от Виталика и Ко....
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 16:41

Свитло Парк - старт продаж
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Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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