500-600 долл. это ж за какие ипеня?
Остается простой выбор: либо ждать петиной люстрации, либо - дуля шаромыгам навсегда!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 10 кві, 2018 16:04
500-600 долл. это ж за какие ипеня?
Остается простой выбор: либо ждать петиной люстрации, либо - дуля шаромыгам навсегда!
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Вів 10 кві, 2018 16:09
Дык уже есть такая цена на готовый новострой КГС в ЖК Мостицкий. И метраж там сержика - 3к в районе 80-90 м2
Но сержику там не подходит - кажэ :"Ипеня"
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Вів 10 кві, 2018 16:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Перекрутить мой пост Сержику про то, что первичку многие перекупы продают сами и нет нужды обращаться к риелторам, и выставить меня якобы кидалой.
Даже не знаю, что ответить. Человек либо туп и не имел ничего плохого в виду, либо подл.
Додано: Вів 10 кві, 2018 16:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Земельная комиссия Киевсовета поддержала петицию за застройку Совских прудов высотками
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 10 кві, 2018 16:15
Надо же, какой перекос цен. Похоже на кидалово со стороны продавцов вентфасадов.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Вів 10 кві, 2018 16:16
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
переход на личности говорит о том, шо:
1) у оппонента закончились аргументы
2) оппонент потерял самообладание
вас я вообще не упоминал, шо ж вы так рефлексируете?
шапка горит?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 10 кві, 2018 16:16
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
вместо голых "элитных" стен по 2-2.5-3 я бы купил по 1300 готовое
а с учетом аэродромности объекта думаю и дешевле можно разговаривать с владельцем.
Но лично мое ощущение - вкинуть 200К в Могадишо и платить коммуналку с 200 квадратов - это такое очень своеобразное желание.
Додано: Вів 10 кві, 2018 16:28
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вполне возможно, что это не прогноз, а реальность.
Застройщики сворачивают новые проекты, а высвободившиеся деньги направляют на достройку за свой счет. То, что Захар называет "навесом", имея в виду, что застройщики не могут это продать, и когда не смогут держаться, плотина прорвется, навес вывалится на рынок и обрушит цены, на самом деле может быть совсем другим. Это квартиры, которые застройщики не хотят продавать по низким ценам на этапе котлована. Они придерживают их (по мутным схемам чтобы платить меньше налогов) с единственной целью - чтобы продать дороже на финальных стадиях строительства или после сдачи.
Такой сценарий вполне укладывается в мою картину мира.
Додано: Вів 10 кві, 2018 16:34
застройку прудов
То ли смеяться...то ли плакать
Это нокаут от Виталика и Ко....
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Вів 10 кві, 2018 16:41
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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