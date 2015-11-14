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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 818819820821>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 737
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
157
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
115
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
139
Якість будівництва
15%
112
Всього голосів : 737
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 16:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:
  kingkongovets написав:переход на личности говорит о том, шо:
1) у оппонента закончились аргументы
2) оппонент потерял самообладание

вас я вообще не упоминал, шо ж вы так рефлексируете?
шапка горит?

Значит туп.
Обозвал кидалой и сам не понял что сказал.


я не считаю вас кидалой, успокойтесь
я считаю вас фантазером и занудой
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 16:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:я не считаю вас кидалой, успокойтесь
я считаю вас фантазером и занудой

Успокоили.
  zahar_ написав:Свитло Парк - старт продаж

Надо брать?
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 16:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:Земельная комиссия Киевсовета поддержала петицию за застройку Совских прудов высотками

https://lb.ua/society/2018/04/10/394871 ... oveta.html

застройку прудов
То ли смеяться...то ли плакать
Это нокаут от Виталика и Ко....


вы сами то на этих «прудах» давно были? нижний каскад совских прудов давно превратился в естественный канализационный отстойник
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 17:02

  Serg-ik написав:
  hume написав:Я когда москвичам огласил ценники на топовые комплексы Киева, они рассмеялись в лицо

До конца рассказывайте:
в какое место они смеялись, когда узнали про местные зарплаты в столице и на периферии, про цены в ресторанах и т.п.?

Смотрите, я их расспрашивал про зп белых воротничков в мскве, каково было моё удивление, когда была оглашена зп в 50 крублей в среднем. Офисный планктон не шикует вообще, при этом стоимость нечто похожего на мордор, то есть либо в нескольких остановках на маршрутке от конечных станций метро, либо на конечных станциях метро не престижного юга востока стартует от 1200-1300 уе. за жесткий эконом, что в деревянных составляет около 80 круб. метр. Пределов цен садового кольца просто нет, а я тут им про тетрис на деловой с бассеином на крыше за 2300 уе.метр

Поэтому очень много иностранцев приобрели/приобретают недвигу в Киеве. В основном конечно это смешанные семьи где он, либо она украинцы. А иногда и просто любители греть качаны, либо ушлые бизнесмены не желающие платить налоги.

Но всё вернётся на круги своя, если опять какой нить куйни не произойдёт, но тампере взад уже не вернётся (там только ода дорога - вниз)

ПС
Кстати, Захар, а что это за хрущ из силикатного кирпича за Форой?
Востаннє редагувалось hume в Вів 10 кві, 2018 17:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 17:03

  zahar_ написав:Свитло Парк - старт продаж
Зображення

7554 квартиры в ипенях и 3109 паркомест... И это на фоне новых строительных норм - не проектировать парковки во дворах. Но концепция мне нравится. Если порезать этажность в 2 раза - очень неплохо получилось бы (и соотношение квартир и паркомест выровнилось бы).
Эстакаду КГС надо заставить построить в первую очередь.
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 17:08

  kingkongovets написав:вы сами то на этих «прудах» давно были? нижний каскад совских прудов давно превратился в естественный канализационный отстойник

и что? никаких иных вариантов, кроме тотальной застройки?
их и превратили в отстойник только потому, что уже с десяток лет назад приняли решение о застройке.
я именно такую причинно-следственную связь вижу.
а вот в петиции всё наоборот :)
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 17:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Смотрите, я их расспрашивал про зп белых воротничков в мскве, каково было моё удивление, когда была оглашена зп в 50 крублей в среднем. Офисный планктон не шикует вообще

50круплей, "в москве" и "шикует" в одном предложении вообще должны аннигилировать.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 17:20

  hume написав:Но всё вернётся на круги своя, если опять какой нить куйни не произойдёт, но тампере взад уже не вернётся (там только ода дорога - вниз)

ПС
Кстати, Захар, а что это за хрущ из силикатного кирпича за Форой?

То, вроде, кгс реконструировал свою то ли общагу то ли гостинку.
Там получились полноценные квартиры. 1к где-то 40 м2. До войны там за 1к 80 тыс. просили.
Востаннє редагувалось zahar_ в Вів 10 кві, 2018 17:21, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 17:21

  airmax78 написав:
  zahar_ написав:Свитло Парк - старт продаж
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7554 квартиры в ипенях и 3109 паркомест... И это на фоне новых строительных норм - не проектировать парковки во дворах. Но концепция мне нравится. Если порезать этажность в 2 раза - очень неплохо получилось бы (и соотношение квартир и паркомест выровнилось бы).
Эстакаду КГС надо заставить построить в первую очередь.

По этой цене эврика просто уделывает свитло парк. Хотя активность там сумашедшая, бетоновозы стояли в очередь на разгрузку, работали два бетононасоса, краны крутились, и всё это в выходной день. Место швах полнейший, наверное самое х****** из всех строек Киева.
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 17:24

  zahar_ написав:
  hume написав:Но всё вернётся на круги своя, если опять какой нить куйни не произойдёт, но тампере взад уже не вернётся (там только ода дорога - вниз)

ПС
Кстати, Захар, а что это за хрущ из силикатного кирпича за Форой?

То, вроде, кгс реконструировал свою то ли общагу то ли гостинку.
Там получились полноценные квартиры. 1к где-то 40 м2. До войны там за 1к 80 тыс. просили.

Выделяется как то на фоне всего остального.

Ну до войны однушки на оболони с ремонтом дешевле 75 было не сыскать, надо забывать те цены уже. Время поменялось.
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