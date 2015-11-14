я не считаю вас кидалой, успокойтесь
я считаю вас фантазером и занудой
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 10 кві, 2018 16:51
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
я не считаю вас кидалой, успокойтесь
я считаю вас фантазером и занудой
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 10 кві, 2018 16:56
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Вів 10 кві, 2018 16:56
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
вы сами то на этих «прудах» давно были? нижний каскад совских прудов давно превратился в естественный канализационный отстойник
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 10 кві, 2018 17:02
Смотрите, я их расспрашивал про зп белых воротничков в мскве, каково было моё удивление, когда была оглашена зп в 50 крублей в среднем. Офисный планктон не шикует вообще, при этом стоимость нечто похожего на мордор, то есть либо в нескольких остановках на маршрутке от конечных станций метро, либо на конечных станциях метро не престижного юга востока стартует от 1200-1300 уе. за жесткий эконом, что в деревянных составляет около 80 круб. метр. Пределов цен садового кольца просто нет, а я тут им про тетрис на деловой с бассеином на крыше за 2300 уе.метр
Поэтому очень много иностранцев приобрели/приобретают недвигу в Киеве. В основном конечно это смешанные семьи где он, либо она украинцы. А иногда и просто любители греть качаны, либо ушлые бизнесмены не желающие платить налоги.
Но всё вернётся на круги своя, если опять какой нить куйни не произойдёт, но тампере взад уже не вернётся (там только ода дорога - вниз)
ПС
Кстати, Захар, а что это за хрущ из силикатного кирпича за Форой?
Востаннє редагувалось hume в Вів 10 кві, 2018 17:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 10 кві, 2018 17:03
7554 квартиры в ипенях и 3109 паркомест... И это на фоне новых строительных норм - не проектировать парковки во дворах. Но концепция мне нравится. Если порезать этажность в 2 раза - очень неплохо получилось бы (и соотношение квартир и паркомест выровнилось бы).
Эстакаду КГС надо заставить построить в первую очередь.
Додано: Вів 10 кві, 2018 17:08
и что? никаких иных вариантов, кроме тотальной застройки?
их и превратили в отстойник только потому, что уже с десяток лет назад приняли решение о застройке.
я именно такую причинно-следственную связь вижу.
а вот в петиции всё наоборот
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Вів 10 кві, 2018 17:10
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
50круплей, "в москве" и "шикует" в одном предложении вообще должны аннигилировать.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Вів 10 кві, 2018 17:20
То, вроде, кгс реконструировал свою то ли общагу то ли гостинку.
Там получились полноценные квартиры. 1к где-то 40 м2. До войны там за 1к 80 тыс. просили.
Востаннє редагувалось zahar_ в Вів 10 кві, 2018 17:21, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Вів 10 кві, 2018 17:21
По этой цене эврика просто уделывает свитло парк. Хотя активность там сумашедшая, бетоновозы стояли в очередь на разгрузку, работали два бетононасоса, краны крутились, и всё это в выходной день. Место швах полнейший, наверное самое х****** из всех строек Киева.
Додано: Вів 10 кві, 2018 17:24
Выделяется как то на фоне всего остального.
Ну до войны однушки на оболони с ремонтом дешевле 75 было не сыскать, надо забывать те цены уже. Время поменялось.
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