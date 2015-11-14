Додано: Вів 10 кві, 2018 17:02

Serg-ik написав: hume написав: Я когда москвичам огласил ценники на топовые комплексы Киева, они рассмеялись в лицо Я когда москвичам огласил ценники на топовые комплексы Киева, они рассмеялись в лицо

До конца рассказывайте:

в какое место они смеялись, когда узнали про местные зарплаты в столице и на периферии, про цены в ресторанах и т.п.? До конца рассказывайте:в какое место они смеялись, когда узнали про местные зарплаты в столице и на периферии, про цены в ресторанах и т.п.?

Смотрите, я их расспрашивал про зп белых воротничков в мскве, каково было моё удивление, когда была оглашена зп в 50 крублей в среднем. Офисный планктон не шикует вообще, при этом стоимость нечто похожего на мордор, то есть либо в нескольких остановках на маршрутке от конечных станций метро, либо на конечных станциях метро не престижного юга востока стартует от 1200-1300 уе. за жесткий эконом, что в деревянных составляет около 80 круб. метр. Пределов цен садового кольца просто нет, а я тут им про тетрис на деловой с бассеином на крыше за 2300 уе.метрПоэтому очень много иностранцев приобрели/приобретают недвигу в Киеве. В основном конечно это смешанные семьи где он, либо она украинцы. А иногда и просто любители греть качаны, либо ушлые бизнесмены не желающие платить налоги.Но всё вернётся на круги своя, если опять какой нить куйни не произойдёт, но тампере взад уже не вернётся (там только ода дорога - вниз)ПСКстати, Захар, а что это за хрущ из силикатного кирпича за Форой?