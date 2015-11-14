Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:По этой цене эврика просто уделывает свитло парк. Хотя активность там сумашедшая, бетоновозы стояли в очередь на разгрузку, работали два бетононасоса, краны крутились, и всё это в выходной день. Место швах полнейший, наверное самое х****** из всех строек Киева.
Застройщики обычно рвут, показывая бешеную активность в начале, когда нужно продать. Пособирают деньги, войдут в обычный неспешный ритм.
striped написав:вместо голых "элитных" стен по 2-2.5-3 я бы купил по 1300 готовое https://dom.ria.com/ru/realty-prodaja-k ... 85616.html а с учетом аэродромности объекта думаю и дешевле можно разговаривать с владельцем. Но лично мое ощущение - вкинуть 200К в Могадишо и платить коммуналку с 200 квадратов - это такое очень своеобразное желание.
А чё, в этой ж*** мира голые стены по 2 - 2,5 куе за квадрат? Да ладно.НЕ ВЕРЮ.
Востаннє редагувалось Первый в Вів 10 кві, 2018 17:40, всього редагувалось 1 раз.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
hume написав:По этой цене эврика просто уделывает свитло парк. Хотя активность там сумашедшая, бетоновозы стояли в очередь на разгрузку, работали два бетононасоса, краны крутились, и всё это в выходной день. Место швах полнейший, наверное самое х****** из всех строек Киева.
Застройщики обычно рвут, показывая бешеную активность в начале, когда нужно продать. Пособирают деньги, войдут в обычный неспешный ритм.
Да вот портрет потенциального покупана не могу нарисовать. Кому это можно напарить для меня большая загадка
ІГОР КУШНІР: МОТИВУВАТИ СПІВРОБІТНИКІВ ТРЕБА «БАТОГОМ І ПРЯНИКОМ» Якими якостями треба володіти, щоб не тільки отримати можливість працювати в компанії, а й очікувати підвищення?
Нічого надприродного в вимогах до співробітників у нас немає. Бажання працювати, бажання розвиватися, пропонувати нестандартні рішення. Кожен керівник хоче бачити в своїй компанії людей, які прагнуть розвивати підприємство, а не бути баластом, що відпрацьовує свої години. Те, що я жорсткий і вимогливий керівник, це не секретна інформація, я не люблю ледарів і товаришів, які погано розуміють. Але всім іншим завжди готовий дати шанс не тільки працювати, а й йти вгору кар’єрними сходами.
Як правильно мотивувати співробітників?
Батогом і пряником, як завжди. У нас діє система фінансової винагороди, КТУ – коефіцієнт трудової участі. Його відсоток, як і сама наявність в день зарплати, безпосередньо залежить від виконаної людиною роботи. Є результат – є винагорода, немає – значить, байдикував, і час робити висновки. У відділах продажів кожен день роботу менеджерів оцінюють за спеціальною методикою. Щотижня підбивають результат, три людини, які отримали найменше балів, опиняються за червоною лінією. Якщо три рази поспіль твоє прізвище виявилося там, потрібно шукати себе в іншій професії.
Як президент компанії, кого ви вважаєте ідеальним працівником? Якими якостями він повинен володіти.
Ідеальний працівник повинен горіти бажанням працювати, жити компанією, вміти швидко думати і чітко виконувати поставлені завдання.
hume написав:Но всё вернётся на круги своя, если опять какой нить куйни не произойдёт, но тампере взад уже не вернётся (там только ода дорога - вниз)
ПС Кстати, Захар, а что это за хрущ из силикатного кирпича за Форой?
То, вроде, кгс реконструировал свою то ли общагу то ли гостинку. Там получились полноценные квартиры. 1к где-то 40 м2. До войны там за 1к 80 тыс. просили.
Выделяется как то на фоне всего остального.
Ну до войны однушки на оболони с ремонтом дешевле 75 было не сыскать, надо забывать те цены уже. Время поменялось.
Ну ведь это хорошо. Ведь реально дикие цены были за совкошлак. Они меня всегда в тупик ставили. Мне до сих пор покоя не дает шкаф на Лукьяновке по трешке за метр проданный. Сейчас цены на совкошлак хотя бы отдаленно становятся похожими на что-то более-менее адекватное.
hume написав:По этой цене эврика просто уделывает свитло парк. Хотя активность там сумашедшая, бетоновозы стояли в очередь на разгрузку, работали два бетононасоса, краны крутились, и всё это в выходной день. Место швах полнейший, наверное самое х****** из всех строек Киева.
Застройщики обычно рвут, показывая бешеную активность в начале, когда нужно продать. Пособирают деньги, войдут в обычный неспешный ритм.
Да вот портрет потенциального покупана не могу нарисовать. Кому это можно напарить для меня большая загадка
Не скажите. Просто зайдите на сайт Свитло-Парка. Там такая красота, что желание купить возникает практически сразу. P.S. КТ или Паркове Мисто - тоже те еще ипеня (а КТ - так вообще в каком-то депрессивном районе), но попробуйте сейчас сказать об этом счастливым обитателям. Маркетинг и правильная концепция рулят.
airmax78 написав:Ну ведь это хорошо. Ведь реально дикие цены были за совкошлак. Они меня всегда в тупик ставили. Мне до сих пор покоя не дает шкаф на Лукьяновке по трешке за метр проданный. Сейчас цены на совкошлак хотя бы отдаленно становятся похожими на что-то более-менее адекватное.
Да, сегментация хорошая прошла. Это, рано или поздно, должно было произойти. Теперь цениться будет только крэпкая удачно расположенная вторичка.
airmax78 написав:Не скажите. Просто зайдите на сайт Свитло-Парка. Там такая красота, что желание купить возникает практически сразу.
И отпадает когда прибываешь на место. Если КАН ещё что то слепить может, то результат КГС меня всегда разочаровывает. Я видел, что они могут сделать с бизнес классом, что будет с экономом просто страшно представить.