Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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myronov_alexander написав:а в чем недостаток глубочицкой? почему там дешевле чем на печерске? в том же покровском 2, 1,5к за метр. там сильно плохое место?
Промзона, пустырь, нет метро, непечерск.
Там 10 мин до лукьяновки, а лукьяновка это не печерск. Все что не печерск дешевле. промку убирают потихоньку, остатки офисов зашивают новыми фасадами, в общем норм, но не печерск. Хотя 400 метров до артёма.
ПС Там ещё раньше коллектор вонял возле ПП1, но те что то меняли и вонидло ушло в сторону Подол Резиденс.
striped написав:вместо голых "элитных" стен по 2-2.5-3 я бы купил по 1300 готовое https://dom.ria.com/ru/realty-prodaja-k ... 85616.html а с учетом аэродромности объекта думаю и дешевле можно разговаривать с владельцем. Но лично мое ощущение - вкинуть 200К в Могадишо и платить коммуналку с 200 квадратов - это такое очень своеобразное желание.
А чё, в этой ж*** мира голые стены по 2 - 2,5 куе за квадрат? Да ладно.НЕ ВЕРЮ.
Тщательно просмотрите фотки с 10й по 17ю. Мансарда и сталинка(с доками) - несовместимые понятия. А раз 4 этажа в том доме -перекрытия 100пудов деревянные. Вид с окна на какие то зажопья и залитую водой до болота детскую площадку удручают.