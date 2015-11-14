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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 820821822823824>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 737
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
157
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
115
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
139
Якість будівництва
15%
112
Всього голосів : 737
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 18:25

  Эгоист написав:
  myronov_alexander написав:а в чем недостаток глубочицкой? почему там дешевле чем на печерске? в том же покровском 2, 1,5к за метр.
там сильно плохое место?

Промзона, пустырь, нет метро, непечерск.

Там 10 мин до лукьяновки, а лукьяновка это не печерск. Все что не печерск дешевле. промку убирают потихоньку, остатки офисов зашивают новыми фасадами, в общем норм, но не печерск. Хотя 400 метров до артёма.

ПС
Там ещё раньше коллектор вонял возле ПП1, но те что то меняли и вонидло ушло в сторону Подол Резиденс.
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 19:06

  myronov_alexander написав:а в чем недостаток глубочицкой? почему там дешевле чем на печерске? в том же покровском 2, 1,5к за метр.
там сильно плохое место?

А чем оно лучше кардинала с владимирским?
Зы. Если считаете норм по 1,5 куе за квадрат в Покровском 2, возьмите в мираксе па 800
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 19:16

  Первый написав:
  striped написав:вместо голых "элитных" стен по 2-2.5-3 я бы купил по 1300 готовое https://dom.ria.com/ru/realty-prodaja-k ... 85616.html
а с учетом аэродромности объекта думаю и дешевле можно разговаривать с владельцем.
Но лично мое ощущение - вкинуть 200К в Могадишо и платить коммуналку с 200 квадратов - это такое очень своеобразное желание.

А чё, в этой ж*** мира голые стены по 2 - 2,5 куе за квадрат? Да ладно.НЕ ВЕРЮ.

Тщательно просмотрите фотки с 10й по 17ю.
Мансарда и сталинка(с доками) - несовместимые понятия. А раз 4 этажа в том доме -перекрытия 100пудов деревянные.
Вид с окна на какие то зажопья и залитую водой до болота детскую площадку удручают.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 19:44

  барабашов написав:
  Первый написав:
  striped написав:вместо голых "элитных" стен по 2-2.5-3 я бы купил по 1300 готовое https://dom.ria.com/ru/realty-prodaja-k ... 85616.html
а с учетом аэродромности объекта думаю и дешевле можно разговаривать с владельцем.
Но лично мое ощущение - вкинуть 200К в Могадишо и платить коммуналку с 200 квадратов - это такое очень своеобразное желание.

А чё, в этой ж*** мира голые стены по 2 - 2,5 ТРИ куе за квадрат? Да ладно.НЕ ВЕРЮ.

Тщательно просмотрите фотки с 10й по 17ю.
Мансарда и сталинка(с доками) - несовместимые понятия. А раз 4 этажа в том доме -перекрытия 100пудов деревянные.
Вид с окна на какие то зажопья и залитую водой до болота детскую площадку удручают.

Зачем мне на них смотреть?
Хочу посмотреть на новострой в той ж*** мира па 2-2,5 - ТРИ куе да еще в метраже овер 150 метров . Пост ведь был об этом.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 20:11

Там вблизи жк шервуд, цена мелькает около 36 кгрн за метр трёшки.
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 20:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:вы сами то на этих «прудах» давно были? нижний каскад совских прудов давно превратился в естественный канализационный отстойник

не превратился, а превратили...


превратить хотят в такое:

На Совских прудах планируют создать лучший парк Киева

https://nashkiev.ua/novosti/na-sovskiy- ... nt=novosti

но вы же во всем всегда видите тока зраду и скорбь
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 20:23

  hume написав:Там вблизи жк шервуд, цена мелькает около 36 кгрн за метр трёшки.


В 2 раза дороже чем при старте в 2015...
Зы. Гривна подросла. Но все таки 2-3 куе это все таки не 36 кгрн.
Если цена за шервуд в 36 кгрн реальна в 140 метровой трехе, то фк2 па 2 куе в 110 метровой трехе легко.
Куда катится мир....
Помню обсуждали цену Джека па 1600 как верх абсурда.
Востаннє редагувалось Первый в Вів 10 кві, 2018 21:24, всього редагувалось 1 раз.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 21:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Как я вчера и писал, Голосеевский район становится новой парадигмой.
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 22:14

  Первый написав:А чем оно лучше кардинала с владимирским?
Зы. Если считаете норм по 1,5 куе за квадрат в Покровском 2, возьмите в мираксе па 800

Я вот и не знаю. У миракса по 900 сейчас в покровском 2 можно 1300 найти. Покровский все же получше будет хоть и 16 квартир на этаже. Но я так понял здесь мало кого то место впечатляет за такие деньги. В любом случае, спасибо
myronov_alexander
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 22:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

По поводу Голосеевского района, всё абсолютно логично. Самы большой по площади район Киева. Промзоны примыкающие к двум Национальным паркам. Парк Голосеевский и Парк Лысая гора. Уже начались застройки возле них. На Потехина и на Лысогорской. И таких строек будет всё больше. По сравнению с песками ПОХа это рай земной.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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