Serg-ik написав: вы сами то на этих «прудах» давно были? нижний каскад совских прудов давно превратился в естественный канализационный отстойник

не превратился, а превратили... не превратился, а превратили...



превратить хотят в такое:



На Совских прудах планируют создать лучший парк Киева



https://nashkiev.ua/novosti/na-sovskiy- ... nt=novosti



но вы же во всем всегда видите тока зраду и скорбь превратить хотят в такое:На Совских прудах планируют создать лучший парк Киевано вы же во всем всегда видите тока зраду и скорбь

