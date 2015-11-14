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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 10 кві, 2018 22:48
hume написав: Эгоист написав: myronov_alexander написав:
а в чем недостаток глубочицкой? почему там дешевле чем на печерске? в том же покровском 2, 1,5к за метр.
там сильно плохое место?
Промзона, пустырь, нет метро, непечерск.
Там 10 мин до лукьяновки, а лукьяновка это не печерск. Все что не печерск дешевле. промку убирают потихоньку, остатки офисов зашивают новыми фасадами, в общем норм, но не печерск. Хотя 400 метров до артёма.
ПС
Там ещё раньше коллектор вонял возле ПП1, но те что то меняли и вонидло ушло в сторону Подол Резиденс.
Там и сейчас через 2 дня на третий воняет
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Додано: Вів 10 кві, 2018 22:59
Вообще то не радует отсутствие победных реляций Первого. Значит нечего брать. И всё чаще его альтер его прохожий захаживает на форум "под градусом". Сумно (С)
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Додано: Вів 10 кві, 2018 23:02
Гривна укрепилась, для меня это хорошо, значит благодаря Владу, я таки правильно перекинулся в гривну. Моя вторая инвестиция уже сейчас понятно что очень удачная. По первой которая новострой, будет понятно в октябре. Теперь бы ещё раз завезли фольксвагены дизельгейтные и вообще хорошо. Пойду таксистом в убер, буду легко рубить полторуху в месяц.
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Додано: Вів 10 кві, 2018 23:07
Оранжевый-хит сезона написав:
Вообще то не радует отсутствие победных реляций Первого. Значит нечего брать. И всё чаще его альтер его прохожий захаживает на форум "под градусом". Сумно (С)
Печально, что на форуме никогда не найти Захара, когда важно узнать его экспертное мнение по-поводу Челси и РТ.
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Додано: Вів 10 кві, 2018 23:16
Эгоист написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Вообще то не радует отсутствие победных реляций Первого. Значит нечего брать. И всё чаще его альтер его прохожий захаживает на форум "под градусом". Сумно (С)
Печально, что на форуме никогда не найти Захара, когда важно узнать его экспертное мнение по-поводу Челси и РТ.
На Крушу в 2 квартиры моего товарища сегодня зашли строители. Там будет хороший ремонт. Удачи тебе Трибека.
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Додано: Вів 10 кві, 2018 23:20
И о политике. Порошенко списали все. Осенью будет курсовая качель управляемая США. Цель, полностью дискредетировать Порошенко. Денег потратят немерено. Но результат предсказуем.
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Додано: Вів 10 кві, 2018 23:21
Оранжевый-хит сезона написав:
И о политике. Порошенко списали все. Осенью будет курсовая качель управляемая США. Цель, полностью дискредетировать Порошенко. Денег потратят немерено. Но результат предсказуем.
Что, в связи с этим, делать с недвигой? Покупать? Продавать?
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Додано: Вів 10 кві, 2018 23:21
О крипте. В августе будет биток по 2000, это выгодно всем. Ниже 2000 можно покупать.
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Додано: Вів 10 кві, 2018 23:23
Эгоист написав: Оранжевый-хит сезона написав:
И о политике. Порошенко списали все. Осенью будет курсовая качель управляемая США. Цель, полностью дискредетировать Порошенко. Денег потратят немерено. Но результат предсказуем.
Что, в связи с этим, делать с недвигой? Покупать? Продавать?
У кого крепкие яйки однозначно покупать. После выборов нового президента будет эйфория. Но тут заработают ребята типа Первого.
Мне остаётся сидеть и ждать что мои доходы от аренды вернутся к уровню 2013 года
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Додано: Вів 10 кві, 2018 23:29
Оранжевый-хит сезона написав: Эгоист написав: Оранжевый-хит сезона написав:
И о политике. Порошенко списали все. Осенью будет курсовая качель управляемая США. Цель, полностью дискредетировать Порошенко. Денег потратят немерено. Но результат предсказуем.
Что, в связи с этим, делать с недвигой? Покупать? Продавать?
У кого крепкие яйки однозначно покупать. После выборов нового президента будет эйфория. Но тут заработают ребята типа Первого.
Мне остаётся сидеть и ждать что мои доходы от аренды вернутся к уровню 2013 года
Недвига это инвестиция для пенсионеров.
Те, "у кого крепкие яйки" сделали иксы в прошлом году.
Востаннє редагувалось Эгоист
в Вів 10 кві, 2018 23:31, всього редагувалось 1 раз.
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