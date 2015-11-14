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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 821822823824>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 737
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
157
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
115
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
139
Якість будівництва
15%
112
Всього голосів : 737
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 22:48

  hume написав:
  Эгоист написав:
  myronov_alexander написав:а в чем недостаток глубочицкой? почему там дешевле чем на печерске? в том же покровском 2, 1,5к за метр.
там сильно плохое место?

Промзона, пустырь, нет метро, непечерск.

Там 10 мин до лукьяновки, а лукьяновка это не печерск. Все что не печерск дешевле. промку убирают потихоньку, остатки офисов зашивают новыми фасадами, в общем норм, но не печерск. Хотя 400 метров до артёма.

ПС
Там ещё раньше коллектор вонял возле ПП1, но те что то меняли и вонидло ушло в сторону Подол Резиденс.

Там и сейчас через 2 дня на третий воняет
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 22:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вообще то не радует отсутствие победных реляций Первого. Значит нечего брать. И всё чаще его альтер его прохожий захаживает на форум "под градусом". Сумно (С)
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 23:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Гривна укрепилась, для меня это хорошо, значит благодаря Владу, я таки правильно перекинулся в гривну. Моя вторая инвестиция уже сейчас понятно что очень удачная. По первой которая новострой, будет понятно в октябре. Теперь бы ещё раз завезли фольксвагены дизельгейтные и вообще хорошо. Пойду таксистом в убер, буду легко рубить полторуху в месяц.
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 23:07

  Оранжевый-хит сезона написав:Вообще то не радует отсутствие победных реляций Первого. Значит нечего брать. И всё чаще его альтер его прохожий захаживает на форум "под градусом". Сумно (С)

Печально, что на форуме никогда не найти Захара, когда важно узнать его экспертное мнение по-поводу Челси и РТ. :mrgreen:
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"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 23:16

  Эгоист написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Вообще то не радует отсутствие победных реляций Первого. Значит нечего брать. И всё чаще его альтер его прохожий захаживает на форум "под градусом". Сумно (С)

Печально, что на форуме никогда не найти Захара, когда важно узнать его экспертное мнение по-поводу Челси и РТ. :mrgreen:

На Крушу в 2 квартиры моего товарища сегодня зашли строители. Там будет хороший ремонт. Удачи тебе Трибека.
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 23:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

И о политике. Порошенко списали все. Осенью будет курсовая качель управляемая США. Цель, полностью дискредетировать Порошенко. Денег потратят немерено. Но результат предсказуем.
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 23:21

  Оранжевый-хит сезона написав:И о политике. Порошенко списали все. Осенью будет курсовая качель управляемая США. Цель, полностью дискредетировать Порошенко. Денег потратят немерено. Но результат предсказуем.

Что, в связи с этим, делать с недвигой? Покупать? Продавать?
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 23:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

О крипте. В августе будет биток по 2000, это выгодно всем. Ниже 2000 можно покупать.
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 23:23

  Эгоист написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:И о политике. Порошенко списали все. Осенью будет курсовая качель управляемая США. Цель, полностью дискредетировать Порошенко. Денег потратят немерено. Но результат предсказуем.

Что, в связи с этим, делать с недвигой? Покупать? Продавать?

У кого крепкие яйки однозначно покупать. После выборов нового президента будет эйфория. Но тут заработают ребята типа Первого.
Мне остаётся сидеть и ждать что мои доходы от аренды вернутся к уровню 2013 года :)
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 23:29

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Эгоист написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:И о политике. Порошенко списали все. Осенью будет курсовая качель управляемая США. Цель, полностью дискредетировать Порошенко. Денег потратят немерено. Но результат предсказуем.

Что, в связи с этим, делать с недвигой? Покупать? Продавать?

У кого крепкие яйки однозначно покупать. После выборов нового президента будет эйфория. Но тут заработают ребята типа Первого.
Мне остаётся сидеть и ждать что мои доходы от аренды вернутся к уровню 2013 года :)

Недвига это инвестиция для пенсионеров.
Те, "у кого крепкие яйки" сделали иксы в прошлом году. 8)
Востаннє редагувалось Эгоист в Вів 10 кві, 2018 23:31, всього редагувалось 1 раз.
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"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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