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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 821822823824

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 737
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
157
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
115
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
139
Якість будівництва
15%
112
Всього голосів : 737
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 23:31

  Эгоист написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  Эгоист написав:Что, в связи с этим, делать с недвигой? Покупать? Продавать?

У кого крепкие яйки однозначно покупать. После выборов нового президента будет эйфория. Но тут заработают ребята типа Первого.
Мне остаётся сидеть и ждать что мои доходы от аренды вернутся к уровню 2013 года :)

Недвига это для дедушек. Те, "у кого крепкие яйки" сделали иксы в прошлом году. 8)

ага мы их видим....
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 23:44

  Оранжевый-хит сезона написав:У кого крепкие яйки однозначно покупать. После выборов нового президента будет эйфория. Но тут заработают ребята типа Первого.
Мне остаётся сидеть и ждать что мои доходы от аренды вернутся к уровню 2013 года :)

А с курсом что будет? :shock:
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"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 23:47

  Эгоист написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:У кого крепкие яйки однозначно покупать. После выборов нового президента будет эйфория. Но тут заработают ребята типа Первого.
Мне остаётся сидеть и ждать что мои доходы от аренды вернутся к уровню 2013 года :)

А с курсом что будет? :shock:

опустят курс в апреле
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 23:52

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Эгоист написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:У кого крепкие яйки однозначно покупать. После выборов нового президента будет эйфория. Но тут заработают ребята типа Первого.
Мне остаётся сидеть и ждать что мои доходы от аренды вернутся к уровню 2013 года :)

А с курсом что будет? :shock:

опустят курс в апреле

После выборов нового президента что с курсом будет?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 23:58

  Эгоист написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  Эгоист написав:А с курсом что будет? :shock:

опустят курс в апреле

После выборов нового президента что с курсом будет?

заход инвестиционного капитала
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 00:47

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Эгоист написав:А с курсом что будет? :shock:

опустят курс в апреле

в нынешнем или через год?
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 00:53

  Faceless написав:
  hume написав:Смотрите, я их расспрашивал про зп белых воротничков в мскве, каково было моё удивление, когда была оглашена зп в 50 крублей в среднем. Офисный планктон не шикует вообще

50круплей, "в москве" и "шикует" в одном предложении вообще должны аннигилировать.

это ниже московского госстата. т.е как в Киеве тысяч десять.
а в каком городе на этой планете клерки в принципе шикуют?
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 01:01

  zahar_ написав:Свитло Парк - старт продаж
Зображення

жилая площадь- менее, чем в аналогичнокомнатных хрущах((
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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