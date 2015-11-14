Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Эгоист написав:Что, в связи с этим, делать с недвигой? Покупать? Продавать?
У кого крепкие яйки однозначно покупать. После выборов нового президента будет эйфория. Но тут заработают ребята типа Первого. Мне остаётся сидеть и ждать что мои доходы от аренды вернутся к уровню 2013 года
Недвига это для дедушек. Те, "у кого крепкие яйки" сделали иксы в прошлом году.
ага мы их видим....
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Оранжевый-хит сезона написав:У кого крепкие яйки однозначно покупать. После выборов нового президента будет эйфория. Но тут заработают ребята типа Первого. Мне остаётся сидеть и ждать что мои доходы от аренды вернутся к уровню 2013 года
А с курсом что будет?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Оранжевый-хит сезона написав:У кого крепкие яйки однозначно покупать. После выборов нового президента будет эйфория. Но тут заработают ребята типа Первого. Мне остаётся сидеть и ждать что мои доходы от аренды вернутся к уровню 2013 года
А с курсом что будет?
опустят курс в апреле
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона написав:У кого крепкие яйки однозначно покупать. После выборов нового президента будет эйфория. Но тут заработают ребята типа Первого. Мне остаётся сидеть и ждать что мои доходы от аренды вернутся к уровню 2013 года
А с курсом что будет?
опустят курс в апреле
После выборов нового президента что с курсом будет?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США