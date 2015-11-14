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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 10 кві, 2018 23:31
Эгоист написав: Оранжевый-хит сезона написав: Эгоист написав:
Что, в связи с этим, делать с недвигой? Покупать? Продавать?
У кого крепкие яйки однозначно покупать. После выборов нового президента будет эйфория. Но тут заработают ребята типа Первого.
Мне остаётся сидеть и ждать что мои доходы от аренды вернутся к уровню 2013 года
Недвига это для дедушек. Те, "у кого крепкие яйки" сделали иксы в прошлом году.
ага мы их видим....
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Додано: Вів 10 кві, 2018 23:44
Оранжевый-хит сезона написав:
У кого крепкие яйки однозначно покупать. После выборов нового президента будет эйфория.
Но тут заработают ребята типа Первого.
Мне остаётся сидеть и ждать что мои доходы от аренды вернутся к уровню 2013 года
А с курсом что будет?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
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Додано: Вів 10 кві, 2018 23:47
Эгоист написав: Оранжевый-хит сезона написав:
У кого крепкие яйки однозначно покупать. После выборов нового президента будет эйфория.
Но тут заработают ребята типа Первого.
Мне остаётся сидеть и ждать что мои доходы от аренды вернутся к уровню 2013 года
А с курсом что будет?
опустят курс в апреле
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Додано: Вів 10 кві, 2018 23:52
Оранжевый-хит сезона написав: Эгоист написав: Оранжевый-хит сезона написав:
У кого крепкие яйки однозначно покупать. После выборов нового президента будет эйфория.
Но тут заработают ребята типа Первого.
Мне остаётся сидеть и ждать что мои доходы от аренды вернутся к уровню 2013 года
А с курсом что будет?
опустят курс в апреле
После выборов нового президента что с курсом будет?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Додано: Вів 10 кві, 2018 23:58
Эгоист написав: Оранжевый-хит сезона написав: Эгоист написав:
А с курсом что будет?
опустят курс в апреле
После выборов нового президента что с курсом будет?
заход инвестиционного капитала
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Додано: Сер 11 кві, 2018 00:47
Оранжевый-хит сезона написав: Эгоист написав:
А с курсом что будет?
опустят курс в апреле
в нынешнем или через год?
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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Додано: Сер 11 кві, 2018 00:53
Faceless написав: hume написав:
Смотрите, я их расспрашивал про зп белых воротничков в мскве, каково было моё удивление, когда была оглашена зп в 50 крублей в среднем. Офисный планктон не шикует вообще
50круплей, "в москве" и "шикует" в одном предложении вообще должны аннигилировать.
это ниже московского госстата. т.е как в Киеве тысяч десять.
а в каком городе на этой планете клерки в принципе шикуют?
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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antonivs3
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