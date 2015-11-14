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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 822823824825

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 737
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
157
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
115
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
139
Якість будівництва
15%
112
Всього голосів : 737
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 07:58

:mrgreen:
  Loft написав:
Первый написав:
  myronov_alexander написав:а в чем недостаток глубочицкой? почему там дешевле чем на печерске? в том же покровском 2, 1,5к за метр.
там сильно плохое место?

А чем оно лучше кардинала с владимирским?
Зы. Если считаете норм по 1,5 куе за квадрат в Покровском 2, возьмите в мираксе па 800
Возле Миракса запах присутствует до сих пор. И время Миракса по 800 уже прошло, уже подорожало, но главное весь ликвид разгребли когда было по 800

Тогда ой:-)
Там в жк тампере форумчанин продает с библиотекой па 550 за квадрат уже обжитое. Нах те воздушные мираксы с посадами за фантастические деньги в стране с зп в 220 долларов за МЕСЯЦ.
Кстати. 550 баксов это 2 зп ЦА. Будет стремиться к 1 зп ЦА.
А так как шоколадный продолжает обсцыкивать винтажные парадные, то шансов на рост зп 0. Будет дешеветь!!!!! :mrgreen:
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 08:08

  Первый написав:Когда??? Вернее сначала по чем? А потом уже когда?Зображення

А то могу не удержаться и стать властелином колец.
Зы. Ауди просто жжет ни падецки.

Вы про А3 лимузин?
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 09:04

  kingkongovets написав:
Serg-ik написав:не превратился, а превратили...

На Совских прудах планируют создать лучший парк Киева
https://nashkiev.ua/novosti/na-sovskiy- ... nt=novosti
но вы же во всем всегда видите тока зраду и скорбь

Ну что Вы так...я смотрю на результат...специально для Вас сделаю подборочку
Возьмём парк имени Пушкина, на пр. Победы. Около которого я жил.
2007 год:
У 2007 році у парку було проведено реконструкцію — проведені роботи з благоустрою території, висаджені молоді дерева: червоний дуб, каштан, ясен, горобина, хвойні породи, влаштовані квітники та ландшафтні композиції. Також реконструювали систему зовнішнього освітлення, вимостили доріжки та встановили лавки.

http://parky.kiev.ua/pushkin

Ноябрь 2013, концепция реконструкции парка:https://kga.gov.ua/files/Park_Pushkina.pdf
Планировали сделать скульптуру головы Черномора, скульптуру кота учёного, избушка Бабы Яги, Русалка, беседка Евгения и Татьяны.

http://www.the-village.com.ua/village/city/city/130553-kak-budet-vyglyadet-park-pushkina-posle-rekonstruktsii
4, 7, 9, 11, 14, 16. Скульптуры «Русалка на ветвях», «Царевна Лебедь», «Золотой петушок», «Волк», «Царевна-лягушка», «Дом белки». Автор всех работ — Константин Скритуцкий.

5. Кроме детской площадки, на этом участке поместят конструкцию для подвижных игр «Голова витязя» и детский экстрим-парк «Избушки на курьих ножках». Избушки соединят канатами и подвесными лестницами.
6. Фонтан.
8, 10, 12, 13. Беседки.
15. Зелёный театр, где будут устраивать концерты.
17. Детская площадка.
18. Спортивная площадка.
20. «Неведомые дорожки со скульптурами невиданных зве­рей». На дорожках заменят брусчатку, кроме того, на аллеях расставят новые скамейки, сделают освещение.

Снова реконструировали освещение.
Из обещанного сделали только Голову Черномора, брусчатку не клали. Вместо избушек с канатами-Скайпарк. Спортивную площадку не делали. Посещаемость увеличили-факт. Если до этого в парк заезжали авто в ресторан ШАМ и авто в выставочный центр, то после этого авто стало немеряно по территории парка. Туалеты поставили , но только временные, половина из которых была всё время закрыта. Осенью 2015 их убрали. Зато шуму в весной 2015 было много. Никонов (КАН)туда приезжал принимать результаты. Видел его.
но....оказывается не всё отремонтировали!
февраль 2018
был представлен генеральный план, план благоустройства и озеленения.
Согласно проекту, предусмотрены организация пункта пропуска с охраной и установка автоматических боллардов, что снимет основную проблему - свободную парковку и заезд автомобилей на территорию парка.
Также планируется обновление и дополнение детской площадки, обустройство многофункциональной спортивной площадки, площадки для тренировки собак с ограждением, площадки для настольных игр, площадки для игры в петанк, летнего театра со сценой, беговой дорожки по периметру парка, освещения и видеонаблюдения по всему парку, обновленного покрытия прогулочных дорожек, установка скамеек и урн, обустройство нового озеленения и цветников.
Подробнее: https://bigkiev.com.ua/content/predstavlen-proekt-rekonstrukcii-parka-imeni-pushkina-v-shevchenkovskom-rayone


Вывод:
реконструкция парка-непосильная задача для городской власти любого периода
за 12 лет-третья реконструкция, в ходе которой сделают в разы меньше, чем обещают. Мероприятия для демонстрации горожанам заботы о них и немножко -для дерибана бюджета
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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