Додано: Сер 11 кві, 2018 09:04

kingkongovets написав: Serg-ik написав: не превратился, а превратили...

На Совских прудах планируют создать лучший парк Киева

https://nashkiev.ua/novosti/na-sovskiy- ... nt=novosti

но вы же во всем всегда видите тока зраду и скорбь На Совских прудах планируют создать лучший парк Киевано вы же во всем всегда видите тока зраду и скорбь

У 2007 році у парку було проведено реконструкцію — проведені роботи з благоустрою території, висаджені молоді дерева: червоний дуб, каштан, ясен, горобина, хвойні породи, влаштовані квітники та ландшафтні композиції. Також реконструювали систему зовнішнього освітлення, вимостили доріжки та встановили лавки.

4, 7, 9, 11, 14, 16. Скульптуры «Русалка на ветвях», «Царевна Лебедь», «Золотой петушок», «Волк», «Царевна-лягушка», «Дом белки». Автор всех работ — Константин Скритуцкий.



5. Кроме детской площадки, на этом участке поместят конструкцию для подвижных игр «Голова витязя» и детский экстрим-парк «Избушки на курьих ножках». Избушки соединят канатами и подвесными лестницами.

6. Фонтан.

8, 10, 12, 13. Беседки.

15. Зелёный театр, где будут устраивать концерты.

17. Детская площадка.

18. Спортивная площадка.

20. «Неведомые дорожки со скульптурами невиданных зве­рей». На дорожках заменят брусчатку , кроме того, на аллеях расставят новые скамейки, сделают освещение.





Согласно проекту, предусмотрены организация пункта пропуска с охраной и установка автоматических боллардов, что снимет основную проблему - свободную парковку и заезд автомобилей на территорию парка.

Также планируется обновление и дополнение детской площадки, обустройство многофункциональной спортивной площадки, площадки для тренировки собак с ограждением, площадки для настольных игр, площадки для игры в петанк, летнего театра со сценой, беговой дорожки по периметру парка, освещения и видеонаблюдения по всему парку, обновленного покрытия прогулочных дорожек, установка скамеек и урн, обустройство нового озеленения и цветников.

Подробнее: https://bigkiev.com.ua/content/predstavlen-proekt-rekonstrukcii-parka-imeni-pushkina-v-shevchenkovskom-rayone

был представлен генеральный план, план благоустройства и озеленения.Согласно проекту, предусмотрены организация пункта пропуска с охраной и установка автоматических боллардов, что снимет основную проблему - свободную парковку и заезд автомобилей на территорию парка.Также планируется обновление и дополнение детской площадки, обустройство многофункциональной спортивной площадки, площадки для тренировки собак с ограждением, площадки для настольных игр, площадки для игры в петанк, летнего театра со сценой, беговой дорожки по периметру парка, освещения и видеонаблюдения по всему парку, обновленного покрытия прогулочных дорожек, установка скамеек и урн, обустройство нового озеленения и цветников.Подробнее:

Ну что Вы так...я смотрю на результат...специально для Вас сделаю подборочкуВозьмём парк имени Пушкина, на пр. Победы. Около которого я жил., концепция реконструкции парка:Планировали сделать скульптуру головы Черномора, скульптуру кота учёного, избушка Бабы Яги, Русалка, беседка Евгения и Татьяны.Снова реконструировали освещение.Из обещанного сделали только Голову Черномора, брусчатку не клали. Вместо избушек с канатами-Скайпарк. Спортивную площадку не делали. Посещаемость увеличили-факт. Если до этого в парк заезжали авто в ресторан ШАМ и авто в выставочный центр, то после этого авто стало немеряно по территории парка. Туалеты поставили , но только временные, половина из которых была всё время закрыта. Осенью 2015 их убрали. Зато шуму в весной 2015 было много. Никонов (КАН)туда приезжал принимать результаты. Видел его.но....оказывается не всё отремонтировали!Вывод:реконструкция парка-непосильная задача для городской власти любого периодаза 12 лет-третья реконструкция, в ходе которой сделают в разы меньше, чем обещают. Мероприятия для демонстрации горожанам заботы о них и немножко -для дерибана бюджета