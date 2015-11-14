Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
myronov_alexander написав:а в чем недостаток глубочицкой? почему там дешевле чем на печерске? в том же покровском 2, 1,5к за метр. там сильно плохое место?
А чем оно лучше кардинала с владимирским? Зы. Если считаете норм по 1,5 куе за квадрат в Покровском 2, возьмите в мираксе па 800
Возле Миракса запах присутствует до сих пор. И время Миракса по 800 уже прошло, уже подорожало, но главное весь ликвид разгребли когда было по 800
Тогда ой:-) Там в жк тампере форумчанин продает с библиотекой па 550 за квадрат уже обжитое. Нах те воздушные мираксы с посадами за фантастические деньги в стране с зп в 220 долларов за МЕСЯЦ. Кстати. 550 баксов это 2 зп ЦА. Будет стремиться к 1 зп ЦА. А так как шоколадный продолжает обсцыкивать винтажные парадные, то шансов на рост зп 0. Будет дешеветь!!!!!
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Ну что Вы так...я смотрю на результат...специально для Вас сделаю подборочку Возьмём парк имени Пушкина, на пр. Победы. Около которого я жил. 2007 год:
У 2007 році у парку було проведено реконструкцію — проведені роботи з благоустрою території, висаджені молоді дерева: червоний дуб, каштан, ясен, горобина, хвойні породи, влаштовані квітники та ландшафтні композиції. Також реконструювали систему зовнішнього освітлення, вимостили доріжки та встановили лавки.
Ноябрь 2013, концепция реконструкции парка:https://kga.gov.ua/files/Park_Pushkina.pdf Планировали сделать скульптуру головы Черномора, скульптуру кота учёного, избушка Бабы Яги, Русалка, беседка Евгения и Татьяны.
4, 7, 9, 11, 14, 16. Скульптуры «Русалка на ветвях», «Царевна Лебедь», «Золотой петушок», «Волк», «Царевна-лягушка», «Дом белки». Автор всех работ — Константин Скритуцкий.
5. Кроме детской площадки, на этом участке поместят конструкцию для подвижных игр «Голова витязя» и детский экстрим-парк «Избушки на курьих ножках». Избушки соединят канатами и подвесными лестницами. 6. Фонтан. 8, 10, 12, 13. Беседки. 15. Зелёный театр, где будут устраивать концерты. 17. Детская площадка. 18. Спортивная площадка. 20. «Неведомые дорожки со скульптурами невиданных зверей». На дорожках заменят брусчатку, кроме того, на аллеях расставят новые скамейки, сделают освещение.
Снова реконструировали освещение. Из обещанного сделали только Голову Черномора, брусчатку не клали. Вместо избушек с канатами-Скайпарк. Спортивную площадку не делали. Посещаемость увеличили-факт. Если до этого в парк заезжали авто в ресторан ШАМ и авто в выставочный центр, то после этого авто стало немеряно по территории парка. Туалеты поставили , но только временные, половина из которых была всё время закрыта. Осенью 2015 их убрали. Зато шуму в весной 2015 было много. Никонов (КАН)туда приезжал принимать результаты. Видел его. но....оказывается не всё отремонтировали! февраль 2018
был представлен генеральный план, план благоустройства и озеленения. Согласно проекту, предусмотрены организация пункта пропуска с охраной и установка автоматических боллардов, что снимет основную проблему - свободную парковку и заезд автомобилей на территорию парка. Также планируется обновление и дополнение детской площадки, обустройство многофункциональной спортивной площадки, площадки для тренировки собак с ограждением, площадки для настольных игр, площадки для игры в петанк, летнего театра со сценой, беговой дорожки по периметру парка, освещения и видеонаблюдения по всему парку, обновленного покрытия прогулочных дорожек, установка скамеек и урн, обустройство нового озеленения и цветников. Подробнее: https://bigkiev.com.ua/content/predstavlen-proekt-rekonstrukcii-parka-imeni-pushkina-v-shevchenkovskom-rayone
Вывод: реконструкция парка-непосильная задача для городской власти любого периода за 12 лет-третья реконструкция, в ходе которой сделают в разы меньше, чем обещают. Мероприятия для демонстрации горожанам заботы о них и немножко -для дерибана бюджета
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Первый написав:Тщательно просмотрите фотки с 10й по 17ю. Мансарда и сталинка(с доками) - несовместимые понятия. А раз 4 этажа в том доме -перекрытия 100пудов деревянные. Вид с окна на какие то зажопья и залитую водой до болота детскую площадку удручают.
честно - я не разбираюсь, потому мне сложно что-то сказать, тем более по фото. Чисто по логике мне кажется что чувак, вложивший овердокуя в ремонт, зафигачивший мансардный этаж (а с ним и перекрыв крышу как бы не во всем доме) должен был бы как-то это узаконить. Тем более что на каждом 10-м столбе пишут "узаконим все!". Но мой посыл был о том, что продается квартира хоть с ампирским, но ремонтом, который делали без оглядки на деньги и всего-то по 1300 долл/м. вид на зажопья компенсируется пожалуй 7 мин на машине до Крещатика в выходные со светофорами. Пока кто-то из голосеевских новостроев дойдет до своей машины, припаркованной за пару километров от квартиры, новый владелец этой квартиры уже будет есть в Привете на Бессарабке, к примеру. И еще аргумент - упоминаемый Шервуд (с космическими ценами и не очень интересными планировками, совсем без двора и с видом на такое же зажопье) в пешей доступности от этого дома.
Serg-ik написав:Вывод: реконструкция парка-непосильная задача для городской власти любого периода за 12 лет-третья реконструкция, в ходе которой сделают в разы меньше, чем обещают. Мероприятия для демонстрации горожанам заботы о них и немножко -для дерибана бюджета
так вы предлагаете оставить на совках все как есть? или шо? кстати, несмотря на то шо вы не очень высоко оценили перемены в парке пушкина, там в итоге стало лучше, или хуже? я туда пару раз заезжал еще когда вася фролова свои ивенты там проводила - лично мне понравилось стесняюсь спросить - на вашей малой родине парки покруче?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:так вы предлагаете оставить на совках все как есть? или шо? кстати, несмотря на то шо вы не очень высоко оценили перемены в парке пушкина, там в итоге стало лучше, или хуже? я туда пару раз заезжал еще когда вася фролова свои ивенты там проводила - лично мне понравилось стесняюсь спросить - на вашей малой родине парки покруче?
я предлагаю не тешиться иллюзиями и надеждами, ждать результат. Пока ничего не сделано-это пиар. Перемены в Пушкина не оценил: вырубили много кустарника и молодых деревьев, от этого высыхает трава, в парке летом стало намного жарче. Раньше не было шашлыков-мороженого, в будний день в парке гуляло одновременно 10 человек, на выходные-20-30-местные мамочки с детьми. Когда поставили фаст-фуд-народ повалил толпами, именно во время васи-славы Фроловой. Кто народу мешал до этого в парк ходить? Не знаю. Кстати, ивенты были бестолковые, наблюдал, подключал ребёнка: не интересно в 95% случаев. Вывод: -нашему народу лишь бы по#рать на свежем воздухе.
На малой родине парк тоже причесали, возможно покруче. Но и там есть свои косяки.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Первый написав:Тщательно просмотрите фотки с 10й по 17ю. Мансарда и сталинка(с доками) - несовместимые понятия. А раз 4 этажа в том доме -перекрытия 100пудов деревянные. Вид с окна на какие то зажопья и залитую водой до болота детскую площадку удручают.
честно - я не разбираюсь, потому мне сложно что-то сказать, тем более по фото. Чисто по логике мне кажется что чувак, вложивший овердокуя в ремонт, зафигачивший мансардный этаж (а с ним и перекрыв крышу как бы не во всем доме) должен был бы как-то это узаконить. Тем более что на каждом 10-м столбе пишут "узаконим все!". Но мой посыл был о том, что продается квартира хоть с ампирским, но ремонтом, который делали без оглядки на деньги и всего-то по 1300 долл/м. вид на зажопья компенсируется пожалуй 7 мин на машине до Крещатика в выходные со светофорами. Пока кто-то из голосеевских новостроев дойдет до своей машины, припаркованной за пару километров от квартиры, новый владелец этой квартиры уже будет есть в Привете на Бессарабке, к примеру. И еще аргумент - упоминаемый Шервуд (с космическими ценами и не очень интересными планировками, совсем без двора и с видом на такое же зажопье) в пешей доступности от этого дома.
Нада брать!
Имхо. 100% попадание на деньги.
Зы. Па 2-3куе это что Вы сравнивали с этой квартирой. Или так, для красного словца?
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
сравнивал абстрактные голые стены, котлован и прочую первичку. В Вашей логике - "для красного словца". Как я уже писал - считаю сумму в 200К для РН Киева неадекватной, но если есть такие деньги и готовность их потратить для себя - то почему нет и почему это влет? Получить здесь и сейчас квартиру не от хитро..пой Трибеки с мебелью с ОЛХ и "дизайнерски" обыграной битой плиткой, а именно безлимитный ремонт по цене голых стен где-то на Голосеево. Сэкономить время, нервы, деньги.
striped Какая сумма для КРЖН по вашему адекватна? Сумма эта коррелирует с доходностью от недвиги(виртуальной, ибо типа покупка чисто для себя, булки попарить в джакузях и майдан потоптать)? Где в настоящий момент живёте вы, с каким ремонтом и не планируете ли к Муху в пшекию ехать на постоянку, потому что зрада и всех конхфетами ограбили?