Додано: Сер 11 кві, 2018 09:07





https://news.realt.ua/novosti-nedvizhim ... 02211.html



#будетдешеветь Цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине в январе-феврале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года выросли на 21,5%, сообщает Государственная служба статистики#будетдешеветь

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.