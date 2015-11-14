Додано: Сер 11 кві, 2018 09:12

барабашов написав: Первый написав: Тщательно просмотрите фотки с 10й по 17ю.

Мансарда и сталинка(с доками) - несовместимые понятия. А раз 4 этажа в том доме -перекрытия 100пудов деревянные.

Вид с окна на какие то зажопья и залитую водой до болота детскую площадку удручают. Тщательно просмотрите фотки с 10й по 17ю.Мансарда и сталинка(с доками) - несовместимые понятия. А раз 4 этажа в том доме -перекрытия 100пудов деревянные.Вид с окна на какие то зажопья и залитую водой до болота детскую площадку удручают.

честно - я не разбираюсь, потому мне сложно что-то сказать, тем более по фото. Чисто по логике мне кажется что чувак, вложивший овердокуя в ремонт, зафигачивший мансардный этаж (а с ним и перекрыв крышу как бы не во всем доме) должен был бы как-то это узаконить. Тем более что на каждом 10-м столбе пишут "узаконим все!".Но мой посыл был о том, что продается квартира хоть с ампирским, но ремонтом, который делали без оглядки на деньги и всего-то по 1300 долл/м. вид на зажопья компенсируется пожалуй 7 мин на машине до Крещатика в выходные со светофорами. Пока кто-то из голосеевских новостроев дойдет до своей машины, припаркованной за пару километров от квартиры, новый владелец этой квартиры уже будет есть в Привете на Бессарабке, к примеру. И еще аргумент - упоминаемый Шервуд (с космическими ценами и не очень интересными планировками, совсем без двора и с видом на такое же зажопье) в пешей доступности от этого дома.