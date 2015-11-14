По 800 нет. Есть по 1000.
И всё равно это самый инвестиционно-привлекательный объект на сегодняшний день.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 кві, 2018 10:59
Додано: Сер 11 кві, 2018 11:06
а в чем его привлекательность если сравнить с гринвилем? сдадут точно позже, качество будет хуже, куча нищебродов, нет плюшек
зы: не топлю за гринвиль если что
Додано: Сер 11 кві, 2018 11:20
Па 800. если на высоком этаже и с хорошим видом - привлекательность была. Па 1000 неликвид - уже вопрос. Строить будут долго. Года 3 - точно. Гринвиль - тоже долго будут строить, но то совсем другой уровень но и ценник от 1500.
Самым большим подарком жителям Глыбочицкой и Валов будет открытие моста на Рыбальский и дальше - на Левый Берег. Сейчас Глыбочицкая затихает хотя бы поздно вечером, а тогда она станет одной из основных магистралей Киева.
Додано: Сер 11 кві, 2018 11:24
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Сер 11 кві, 2018 11:26
Чисто по логике мне кажется что чувак, вложивший овердокуя в ремонт, зафигачивший мансардный этаж (а с ним и перекрыв крышу как бы не во всем доме) должен был бы как-то это узаконить. Тем более что на каждом 10-м столбе пишут "узаконим все!".
Но мой посыл был о том, что продается квартира хоть с ампирским, но ремонтом, который делали без оглядки на деньги и всего-то по 1300 долл/м. вид на зажопья компенсируется пожалуй 7 мин на машине до Крещатика в выходные со светофорами. Пока кто-то из голосеевских новостроев дойдет до своей машины, припаркованной за пару километров от квартиры, новый владелец этой квартиры уже будет есть в Привете на Бессарабке, к примеру. И еще аргумент - упоминаемый Шервуд (с космическими ценами и не очень интересными планировками, совсем без двора и с видом на такое же зажопье) в пешей доступности от этого дома.[/quote]
Несколько лет читаю форум, по приколу, знаю тот дом, где квартиру продают, Шервурдом каждый день любуюсь. Дом 1912-1914 годов постройки, в золотую эпоху 2007 года та квартира с ремонтом стоила 500 000 или 600 000 дол. сша. Район в котором расположен Шерурд можно считать центорм города если вы судья или прокурор. Во дворе дома Главная военная прокуратура и Высший специализированный суд, через дорогу (Воздухофлотский проспект) городской апеляционный суд, антимонопольный комитет и НАБУ,если на Кипр то чартер из Жулян 3 минуты на авто. Дом находится в дубовой роще той, что называлась Кадетским гаем.
Додано: Сер 11 кві, 2018 11:59
Навіщо так суворо?))))
Поки що київ-нерухомість виглядає непривабливим активом.
За винятком ризикованих котлованів біля метро))
В Пшекію на стоянку щорічно валить -2% працездатного населення, і це зовсім не гуд для укро-економіки.
Ще кілька років такої дикої еміграції - і ширпотребівські квартири в Куйові будуть продаватись не за 30 000 - 50 000 дол/штука, а по 30 000 - 50 000 дол/стояк чи під,їзд)))
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До речі, панове, я трохи пошарився по іншим гілкам. Повинен сказати, що у нас досить таки адекватний модератор))) Тримає дисципліну)))Тому що на інших гілках із-за жахливого флуду - інколи взагалі неможливо зрозуміти, про що мова)))
Востаннє редагувалось Frant в Сер 11 кві, 2018 12:14, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Сер 11 кві, 2018 12:08
Опять лофт разразился очередным враньём про "разгребли" - никто ничего не разгрёб сняли с прдаж в ОП и запкстили через продажи по мутным схемам с чёрным налом.
Лофт вам на пересдачу - учить матчасть.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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