Додано: Сер 11 кві, 2018 11:26

Чисто по логике мне кажется что чувак, вложивший овердокуя в ремонт, зафигачивший мансардный этаж (а с ним и перекрыв крышу как бы не во всем доме) должен был бы как-то это узаконить. Тем более что на каждом 10-м столбе пишут "узаконим все!".

Но мой посыл был о том, что продается квартира хоть с ампирским, но ремонтом, который делали без оглядки на деньги и всего-то по 1300 долл/м. вид на зажопья компенсируется пожалуй 7 мин на машине до Крещатика в выходные со светофорами. Пока кто-то из голосеевских новостроев дойдет до своей машины, припаркованной за пару километров от квартиры, новый владелец этой квартиры уже будет есть в Привете на Бессарабке, к примеру. И еще аргумент - упоминаемый Шервуд (с космическими ценами и не очень интересными планировками, совсем без двора и с видом на такое же зажопье) в пешей доступности от этого дома.[/quote]

Несколько лет читаю форум, по приколу, знаю тот дом, где квартиру продают, Шервурдом каждый день любуюсь. Дом 1912-1914 годов постройки, в золотую эпоху 2007 года та квартира с ремонтом стоила 500 000 или 600 000 дол. сша. Район в котором расположен Шерурд можно считать центорм города если вы судья или прокурор. Во дворе дома Главная военная прокуратура и Высший специализированный суд, через дорогу (Воздухофлотский проспект) городской апеляционный суд, антимонопольный комитет и НАБУ,если на Кипр то чартер из Жулян 3 минуты на авто. Дом находится в дубовой роще той, что называлась Кадетским гаем.