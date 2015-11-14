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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 824825826827828>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 743
Висота стель
4%
31
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
159
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
116
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
140
Якість будівництва
15%
113
Всього голосів : 743
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 10:59

  Loft написав: время Миракса по 800 уже прошло, уже подорожало, но главное весь ликвид разгребли когда было по 800

По 800 нет. Есть по 1000.
И всё равно это самый инвестиционно-привлекательный объект на сегодняшний день.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 11:06

  UA написав:
  Loft написав: время Миракса по 800 уже прошло, уже подорожало, но главное весь ликвид разгребли когда было по 800

По 800 нет. Есть по 1000.
И всё равно это самый инвестиционно-привлекательный объект на сегодняшний день.

а в чем его привлекательность если сравнить с гринвилем? сдадут точно позже, качество будет хуже, куча нищебродов, нет плюшек
зы: не топлю за гринвиль если что :)
lensky
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 11:20

  lensky написав:
  UA написав:
  Loft написав: время Миракса по 800 уже прошло, уже подорожало, но главное весь ликвид разгребли когда было по 800

По 800 нет. Есть по 1000.
И всё равно это самый инвестиционно-привлекательный объект на сегодняшний день.

а в чем его привлекательность если сравнить с гринвилем? сдадут точно позже, качество будет хуже, куча нищебродов, нет плюшек
зы: не топлю за гринвиль если что :)

Па 800. если на высоком этаже и с хорошим видом - привлекательность была. Па 1000 неликвид - уже вопрос. Строить будут долго. Года 3 - точно. Гринвиль - тоже долго будут строить, но то совсем другой уровень но и ценник от 1500.
Самым большим подарком жителям Глыбочицкой и Валов будет открытие моста на Рыбальский и дальше - на Левый Берег. Сейчас Глыбочицкая затихает хотя бы поздно вечером, а тогда она станет одной из основных магистралей Киева.
airmax78
 
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1
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 11:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  lensky написав:гринвилем

ЭЭЭ купите одну полноценную однуху в Мираксе и одну в Гринвеле.
Через три года отчитаетесь о доходности инвестиций.
Слово инвестиционная привлекательность означает то, что оно означает.
Недвижимость для жизни это совсем иная тема.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 11:26

Чисто по логике мне кажется что чувак, вложивший овердокуя в ремонт, зафигачивший мансардный этаж (а с ним и перекрыв крышу как бы не во всем доме) должен был бы как-то это узаконить. Тем более что на каждом 10-м столбе пишут "узаконим все!".
Но мой посыл был о том, что продается квартира хоть с ампирским, но ремонтом, который делали без оглядки на деньги и всего-то по 1300 долл/м. вид на зажопья компенсируется пожалуй 7 мин на машине до Крещатика в выходные со светофорами. Пока кто-то из голосеевских новостроев дойдет до своей машины, припаркованной за пару километров от квартиры, новый владелец этой квартиры уже будет есть в Привете на Бессарабке, к примеру. И еще аргумент - упоминаемый Шервуд (с космическими ценами и не очень интересными планировками, совсем без двора и с видом на такое же зажопье) в пешей доступности от этого дома.[/quote]
Несколько лет читаю форум, по приколу, знаю тот дом, где квартиру продают, Шервурдом каждый день любуюсь. Дом 1912-1914 годов постройки, в золотую эпоху 2007 года та квартира с ремонтом стоила 500 000 или 600 000 дол. сша. Район в котором расположен Шерурд можно считать центорм города если вы судья или прокурор. Во дворе дома Главная военная прокуратура и Высший специализированный суд, через дорогу (Воздухофлотский проспект) городской апеляционный суд, антимонопольный комитет и НАБУ,если на Кипр то чартер из Жулян 3 минуты на авто. Дом находится в дубовой роще той, что называлась Кадетским гаем.
innamax2008
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 11:59

  барабашов написав:striped
Какая сумма для КРЖН по вашему адекватна?
Сумма эта коррелирует с доходностью от недвиги(виртуальной, ибо типа покупка чисто для себя, булки попарить в джакузях и майдан потоптать)?
Где в настоящий момент живёте вы, с каким ремонтом и не планируете ли к Муху в пшекию ехать на постоянку, потому что зрада и всех конхфетами ограбили?

Навіщо так суворо?))))
Поки що київ-нерухомість виглядає непривабливим активом.
За винятком ризикованих котлованів біля метро))

В Пшекію на стоянку щорічно валить -2% працездатного населення, і це зовсім не гуд для укро-економіки.
Ще кілька років такої дикої еміграції - і ширпотребівські квартири в Куйові будуть продаватись не за 30 000 - 50 000 дол/штука, а по 30 000 - 50 000 дол/стояк чи під,їзд))) :oops:
___________

До речі, панове, я трохи пошарився по іншим гілкам. Повинен сказати, що у нас досить таки адекватний модератор))) Тримає дисципліну)))Тому що на інших гілках із-за жахливого флуду - інколи взагалі неможливо зрозуміти, про що мова)))
Востаннє редагувалось Frant в Сер 11 кві, 2018 12:14, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 12:08

  Loft написав:
Первый написав:
  myronov_alexander написав:а в чем недостаток глубочицкой? почему там дешевле чем на печерске? в том же покровском 2, 1,5к за метр.
там сильно плохое место?

А чем оно лучше кардинала с владимирским?
Зы. Если считаете норм по 1,5 куе за квадрат в Покровском 2, возьмите в мираксе па 800
Возле Миракса запах присутствует до сих пор. И время Миракса по 800 уже прошло, уже подорожало, но главное весь ликвид разгребли когда было по 800

Опять лофт разразился очередным враньём про "разгребли" - никто ничего не разгрёб сняли с прдаж в ОП и запкстили через продажи по мутным схемам с чёрным налом.
Лофт вам на пересдачу - учить матчасть.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 12:31

  барабашов написав:striped
Какая сумма для КРЖН по вашему адекватна?
Сумма эта коррелирует с доходностью от недвиги(виртуальной, ибо типа покупка чисто для себя, булки попарить в джакузях и майдан потоптать)?
Где в настоящий момент живёте вы, с каким ремонтом и не планируете ли к Муху в пшекию ехать на постоянку, потому что зрада и всех конхфетами ограбили?


адекватная сумма для КРЖН - эта сумма, с которой ты можешь расстаться. Мои знакомые уехали надолго, если не на всегда с утопленными в бетон копытами, так и не сумев скинуть его даже в минус.
С доходностью - это если покупается именно под проект типа трибекиного и мне очень импонирует как Влад умеет считать такие проекты.
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 12:34

  zahar_ написав:никто ничего не разгрёб сняли с прдаж в ОП и запкстили через продажи по мутным схемам с чёрным налом.

Захар, а подскажите пожалуйста, где бы вы предпочли разместить по мутной схеме библиотеку, музыкальный инструмент и коллекцию, в РТ или в Челси? :roll:
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 12:36

  lensky написав:
  UA написав:
  Loft написав: время Миракса по 800 уже прошло, уже подорожало, но главное весь ликвид разгребли когда было по 800

По 800 нет. Есть по 1000.
И всё равно это самый инвестиционно-привлекательный объект на сегодняшний день.

а в чем его привлекательность если сравнить с гринвилем? сдадут точно позже, качество будет хуже, куча нищебродов, нет плюшек
зы: не топлю за гринвиль если что :)


А чё не нищеброд забыл в гринвиле? Концептуально место одно и тоже. ЦА гринвиля и миракса -+ та же.

Зы. Миракс вверх или гринвиль вниз. Разницы в овер 50% быть не может.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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