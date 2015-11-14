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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 825826827828>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 743
Висота стель
4%
31
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
159
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
116
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
140
Якість будівництва
15%
113
Всього голосів : 743
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 12:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

и вообще мне интересно почему человек выставил свою прелесть на продажу. Может это выдворенный дипломат - там посольство недалеко. Или же он купил ТТ и просто сделал там более современный ремонт - устал от ампира.
striped
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 12:46

  striped написав:и вообще мне интересно почему человек выставил свою прелесть на продажу. Может это выдворенный дипломат - там посольство недалеко. Или же он купил ТТ и просто сделал там более современный ремонт - устал от ампира.


Признайтесь честно. Ваша прелесть?
Вы ж ничего не анализировал и не смотрели. Скинули на форум шлак и пытаетесь рассказать как это хорошо.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 12:48

  Первый написав::mrgreen:
  Loft написав:
Первый написав:А чем оно лучше кардинала с владимирским?
Зы. Если считаете норм по 1,5 куе за квадрат в Покровском 2, возьмите в мираксе па 800
Возле Миракса запах присутствует до сих пор. И время Миракса по 800 уже прошло, уже подорожало, но главное весь ликвид разгребли когда было по 800

Тогда ой:-)
Там в жк тампере форумчанин продает с библиотекой па 550 за квадрат уже обжитое. Нах те воздушные мираксы с посадами за фантастические деньги

Таки да. Первичку мало сейчас покупают.
Зображення
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 12:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

у оранжевого пациента опять приступ аналитики
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 13:08

Первый Вы вообще этот дом видели? В подъезде от двух до четырех трехкомнатных квартир на этаже в зависимости от планировки подъезда, потолки 3.75, звукоизоляция такая, что не слышно о чем говорят в соседней комнате не то что соседи. Для детей две шикарные школы не просто в пешей доступности, а просто рядом. Если судья высшего специализированного суда, то на работу 3 минуты пешком, НАБУ, если что, через дорогу. Шлак к слову построен вместо складов универмага "Украина", где все завешено банерами продам.
innamax2008
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 13:10

  Эгоист написав:
  zahar_ написав:никто ничего не разгрёб сняли с прдаж в ОП и запкстили через продажи по мутным схемам с чёрным налом.

Захар, а подскажите пожалуйста, где бы вы предпочли разместить по мутной схеме библиотеку, музыкальный инструмент и коллекцию, в РТ или в Челси? :roll:

Правильный принцип покупки недвижимости для себя - "протягивай ножки по одёжке".
РТ иЧелси не наш сегмент не ррасматриваю.
Как уже говорил выше библиотека и музыкальный инструмент в объекты шаромыг не поедет.
В перспективе вообще строительство "хатынки" на участке расположенном недалеко от рейковий транспорт и остановки маршруток на Киев.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 13:20

  zahar_ написав:
  Первый написав:
  hume написав:ПС
многие не провтыкали шанс, многе ждут обвала дальше. хотя на тампере цены складываются весело, так же весело ездят патрули каждые 7 минут (очевидно неспроста) :mrgreen:

на днях зашел в фору в ЖК Вифлиемскай.
посмотрел на ЦА. 30 куе за винтажную квартиру с библиотекой? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ!!!! Однозначно.

Спасибо друзья!:)
Наш район будет гордится, что такие люди в него заезжали.
Хьюм и Первый. Легенды инвестирования в КРЖН. Верю что на фарт, уютная трёха продастся теперь 35 куе.

Я бы на Вашем месте не радовался раньше времени.
Они ездят туда специально посцать в подъезде, чтоб, соответственно, снизить MtM-value клубняка, а то ФК плохо продаётся – не выдерживает конкуренции. :mrgreen:
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 13:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  striped написав:мне очень импонирует как Влад умеет считать такие проекты.

Правильно говорите: Влад умеет , но пока что только считать. Когда он будет получать то, что насчитано-пока что не ясно
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 13:21

  Рыба-сом написав:Они ездят туда специально посцать в подъезде, чтоб, соответственно, снизить MtM-value клубняка, а то ФК плохо продаётся – не выдерживает конкуренции. :mrgreen:

Кстати, новое неофициальное название ФК - "курятник"! Может поэтому не покупают? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 13:29

Двушечка на Печерске за 36 куе
Двухкомнатная квартира в кирпичном доме («старый кирпич»), улица Чигорина, Печерский район, Печерск . Общая площадь квартиры – 45,8 кв. м, жилая – 29,8, кухня – 5,5. Квартира расположена на четвертом этаже 5-этажного дома. Есть балкон. Столярка и сантехника старая, на полу линолеум. Санузел совмещен. Состояние квартиры – «требует серьезного ремонта». Цена – 36 000 ($786/кв. м).

Источник: domik.ua

Гы. Кто то показал "дулю" фуцманским ФК-1 и ФК-2 и купил по деньгам.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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