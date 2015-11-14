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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 кві, 2018 12:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
и вообще мне интересно почему человек выставил свою прелесть на продажу. Может это выдворенный дипломат - там посольство недалеко. Или же он купил ТТ и просто сделал там более современный ремонт - устал от ампира.
Додано: Сер 11 кві, 2018 12:46
Признайтесь честно. Ваша прелесть?
Вы ж ничего не анализировал и не смотрели. Скинули на форум шлак и пытаетесь рассказать как это хорошо.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Додано: Сер 11 кві, 2018 12:48
Таки да. Первичку мало сейчас покупают.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Сер 11 кві, 2018 12:51
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
у оранжевого пациента опять приступ аналитики
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Сер 11 кві, 2018 13:08
Первый Вы вообще этот дом видели? В подъезде от двух до четырех трехкомнатных квартир на этаже в зависимости от планировки подъезда, потолки 3.75, звукоизоляция такая, что не слышно о чем говорят в соседней комнате не то что соседи. Для детей две шикарные школы не просто в пешей доступности, а просто рядом. Если судья высшего специализированного суда, то на работу 3 минуты пешком, НАБУ, если что, через дорогу. Шлак к слову построен вместо складов универмага "Украина", где все завешено банерами продам.
Додано: Сер 11 кві, 2018 13:10
Правильный принцип покупки недвижимости для себя - "протягивай ножки по одёжке".
РТ иЧелси не наш сегмент не ррасматриваю.
Как уже говорил выше библиотека и музыкальный инструмент в объекты шаромыг не поедет.
В перспективе вообще строительство "хатынки" на участке расположенном недалеко от рейковий транспорт и остановки маршруток на Киев.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Сер 11 кві, 2018 13:20
Я бы на Вашем месте не радовался раньше времени.
Они ездят туда специально посцать в подъезде, чтоб, соответственно, снизить MtM-value клубняка, а то ФК плохо продаётся – не выдерживает конкуренции.
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Додано: Сер 11 кві, 2018 13:20
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Правильно говорите: Влад умеет , но пока что только считать. Когда он будет получать то, что насчитано-пока что не ясно
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Сер 11 кві, 2018 13:21
Кстати, новое неофициальное название ФК - "курятник"! Может поэтому не покупают?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Сер 11 кві, 2018 13:29
Двушечка на Печерске за 36 куе
Гы. Кто то показал "дулю" фуцманским ФК-1 и ФК-2 и купил по деньгам.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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