RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 825826827828

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 743
Висота стель
4%
31
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
159
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
116
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
140
Якість будівництва
15%
113
Всього голосів : 743
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 13:31

  Serg-ik написав:
  striped написав:мне очень импонирует как Влад умеет считать такие проекты.

Правильно говорите: Влад умеет , но пока что только считать. Когда он будет получать то, что насчитано-пока что не ясно

Терпила со "стокгольмский синдром" ничего путного пока не спрогнозировал, а только Аленей в бетон загоняет.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22663
З нами з: 06.08.11
Подякував: 156 раз.
Подякували: 677 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 13:33

Отменная погода. Променад зовёт. На связи вечером если что.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22663
З нами з: 06.08.11
Подякував: 156 раз.
Подякували: 677 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 13:40

  innamax2008 написав:Первый Вы вообще этот дом видели? В подъезде от двух до четырех трехкомнатных квартир на этаже в зависимости от планировки подъезда, потолки 3.75, звукоизоляция такая, что не слышно о чем говорят в соседней комнате не то что соседи. Для детей две шикарные школы не просто в пешей доступности, а просто рядом. Если судья высшего специализированного суда, то на работу 3 минуты пешком, НАБУ, если что, через дорогу. Шлак к слову построен вместо складов универмага "Украина", где все завешено банерами продам.


Видел. 230 куе это гарантировано попадалово на баблище. :mrgreen:
Имхо естественно.

Зображення
Востаннє редагувалось Первый в Сер 11 кві, 2018 13:41, всього редагувалось 1 раз.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Первый
 
Повідомлень: 12440
З нами з: 27.10.09
Подякував: 209 раз.
Подякували: 1604 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 13:40

  zahar_ написав:Отменная погода. Променад зовёт. На связи вечером если что.

ЗахаР_, не варто уподоблюватись обліківці Акурт))) Інакше форумчани повтікають з гілки))))
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18633
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1080 раз.
Подякували: 1987 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 825826827828
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Amat, chuk_72, Serg-ik, Эгоист і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1055, 1056, 1057
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10562 1918143
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 кві, 2018 12:14
zahar_
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 21430
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07
Когда возобновится рост цен на недвижимость в Киеве 1 ... 26, 27, 28
antey1969 » Суб 14 лис, 2015 13:29
272 98577
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 жов, 2017 17:38
sergiys2015
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (5787)
11.04.2018 14:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.