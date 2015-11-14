Терпила со "стокгольмский синдром" ничего путного пока не спрогнозировал, а только Аленей в бетон загоняет.
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Додано: Сер 11 кві, 2018 13:31
Терпила со "стокгольмский синдром" ничего путного пока не спрогнозировал, а только Аленей в бетон загоняет.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Сер 11 кві, 2018 13:33
Отменная погода. Променад зовёт. На связи вечером если что.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Сер 11 кві, 2018 13:40
Видел. 230 куе это гарантировано попадалово на баблище.
Имхо естественно.
Востаннє редагувалось Первый в Сер 11 кві, 2018 13:41, всього редагувалось 1 раз.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Додано: Сер 11 кві, 2018 13:40
ЗахаР_, не варто уподоблюватись обліківці Акурт))) Інакше форумчани повтікають з гілки))))
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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