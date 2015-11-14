Додано: Сер 11 кві, 2018 13:54

Оранжевый-хит сезона написав: заход инвестиционного капитала заход инвестиционного капитала

Простите, но Вы какой-то бред пишете....То есть, вроде и правильно (про капитал), но бред по раскладам.На резкое слово "бред" прошу не обращать внимание. Это скорее моя эмоциональная реакция, чем оценка ваших знаний.А расскажите, пожалуйста, подробнее на чем основаны ваши выводы ?Я просто не совсем понимаю, как Вы связываете заход именно инвестиционного капитала и уход Порошенко... ?Инвестиционный, в моем понимании, это капитал, который должен работать на развитие экономики. Давайте например называть его "здоровый" капитал.Так вот заход здорового капитала в больших объемах возможен ТОЛЬКО после реформы судебной системы, пенсионной реформы, медицинской реформы и т.д. короче всех тех реформ которые а) выведут текущие капиталы из тени б) обеспечат верховенство права и в) неприкосновенность частной собственности...А Порох вроде как является как раз тем "ставленником", который должен это реализовать.Других кандидатов, которые бы отстаивали интересы ЕС и США я пока даже на горизонте не вижу...Любой другой кандидат победивший на выборах вроде как (по идее) будет отстаивать интересы России...И да, Россия тоже зальёт нас "капиталом".... Только он будет не инвестиционный, а кредитный... все по старой схеме короче..Поэтому поделитесь вашим "инсайтом"...