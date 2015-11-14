Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
striped написав:мне очень импонирует как Влад умеет считать такие проекты.
Правильно говорите: Влад умеет , но пока что только считать. Когда он будет получать то, что насчитано-пока что не ясно
Терпила со "стокгольмский синдром" ничего путного пока не спрогнозировал, а только Аленей в бетон загоняет.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Отменная погода. Променад зовёт. На связи вечером если что.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
innamax2008 написав:Первый Вы вообще этот дом видели? В подъезде от двух до четырех трехкомнатных квартир на этаже в зависимости от планировки подъезда, потолки 3.75, звукоизоляция такая, что не слышно о чем говорят в соседней комнате не то что соседи. Для детей две шикарные школы не просто в пешей доступности, а просто рядом. Если судья высшего специализированного суда, то на работу 3 минуты пешком, НАБУ, если что, через дорогу. Шлак к слову построен вместо складов универмага "Украина", где все завешено банерами продам.
Видел. 230 куе это гарантировано попадалово на баблище. Имхо естественно.
Востаннє редагувалось Первый в Сер 11 кві, 2018 13:41, всього редагувалось 1 раз.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
innamax2008 написав:Первый Вы вообще этот дом видели? В подъезде от двух до четырех трехкомнатных квартир на этаже в зависимости от планировки подъезда, потолки 3.75, звукоизоляция такая, что не слышно о чем говорят в соседней комнате не то что соседи. Для детей две шикарные школы не просто в пешей доступности, а просто рядом. Если судья высшего специализированного суда, то на работу 3 минуты пешком, НАБУ, если что, через дорогу. Шлак к слову построен вместо складов универмага "Украина", где все завешено банерами продам.
Видел. 230 куе это гарантировано попадалово на баблище. Имхо естественно.
Пояснюю п.Першому: в історичному центрі Лондона, Відня чи Дубліна квартира в подібній споруді коштує в 10 (десять) разів дорожче. І всі тамтошні ріелтори будуть криком кричати, що вона недооцінена))) І що через рік вона буде варта ціни на 10% дорожче!
Тому рекомендую п.Першому ретельно прочитати славнозвісний роман відомого українського письменника Владислава Булаховського "Хіба ревуть слонопотами, якщо в кориті є тирса???"
Востаннє редагувалось Frant в Сер 11 кві, 2018 14:28, всього редагувалось 1 раз.
Оранжевый-хит сезона написав:заход инвестиционного капитала
Простите, но Вы какой-то бред пишете....
То есть, вроде и правильно (про капитал), но бред по раскладам. На резкое слово "бред" прошу не обращать внимание. Это скорее моя эмоциональная реакция, чем оценка ваших знаний.
А расскажите, пожалуйста, подробнее на чем основаны ваши выводы ?
Я просто не совсем понимаю, как Вы связываете заход именно инвестиционного капитала и уход Порошенко... ?
Инвестиционный, в моем понимании, это капитал, который должен работать на развитие экономики. Давайте например называть его "здоровый" капитал.
Так вот заход здорового капитала в больших объемах возможен ТОЛЬКО после реформы судебной системы, пенсионной реформы, медицинской реформы и т.д. короче всех тех реформ которые а) выведут текущие капиталы из тени б) обеспечат верховенство права и в) неприкосновенность частной собственности...
А Порох вроде как является как раз тем "ставленником", который должен это реализовать. Других кандидатов, которые бы отстаивали интересы ЕС и США я пока даже на горизонте не вижу...
Любой другой кандидат победивший на выборах вроде как (по идее) будет отстаивать интересы России...
И да, Россия тоже зальёт нас "капиталом".... Только он будет не инвестиционный, а кредитный... все по старой схеме короче..
Оранжевый-хит сезона написав:заход инвестиционного капитала
Простите, но Вы какой-то бред пишете....
То есть, вроде и правильно (про капитал), но бред по раскладам. На резкое слово "бред" прошу не обращать внимание. Это скорее моя эмоциональная реакция, чем оценка ваших знаний.
А расскажите, пожалуйста, подробнее на чем основаны ваши выводы ?
Я просто не совсем понимаю, как Вы связываете заход именно инвестиционного капитала и уход Порошенко... ?
Инвестиционный, в моем понимании, это капитал, который должен работать на развитие экономики. Давайте например называть его "здоровый" капитал.
Так вот заход здорового капитала в больших объемах возможен ТОЛЬКО после реформы судебной системы, пенсионной реформы, медицинской реформы и т.д. короче всех тех реформ которые а) выведут текущие капиталы из тени б) обеспечат верховенство права и в) неприкосновенность частной собственности...
А Порох вроде как является как раз тем "ставленником", который должен это реализовать. Других кандидатов, которые бы отстаивали интересы ЕС и США я пока даже на горизонте не вижу...
Любой другой кандидат победивший на выборах вроде как (по идее) будет отстаивать интересы России...
И да, Россия тоже зальёт нас "капиталом".... Только он будет не инвестиционный, а кредитный... все по старой схеме короче..
Поэтому поделитесь вашим "инсайтом"...
россия капиталом?
Все будет ок.
А реформы. Идут. Хотелось бы быстрее, но с такими помощниками хорошо и так.
Всемирный банк против замены налога на прибыль налогом на выведенный капитал.
Об этом сообщил руководитель программ и ведущий экономист ВБ Фарук Кхан в ходе презентации нового экономического обзора и макроэкономического прогноза для Украины во вторник.
“Мы не считаем, что Украина может позволить себе подобную инициативу в ближайшее время”, – сказал он.
или вот так
Представители Всемирного банка считают, что введение накопительных пенсий в Украине с января 2019 - "должно быть отложено". Ранее профильный комитет Рады одобрил введение в Украине накопительной системы пенсий.
Об этом во время презентации полугодового экономического прогноза для Украины заявил ведущий экономист и руководитель программы по Беларуссии, Молдове и Украине представительства Всемирного банка в Украине Фарук Кхан, передает УНН.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Frant Но покупать эту квартиру по цене ремонта, а где-то 150-200 тыс.дол.сша стоил ее ремонт в 2007 году (если кухня скаволини за 30-ку)имеет смысл только если пркурор военной прокуратуры или судья вышки или апелляции, что-бы на работу пешком ходить. А так будет дешеветь, ей красная цена 130 000 будет через пару лет.
striped написав:адекватная сумма для КРЖН - эта сумма, с которой ты можешь расстаться. Мои знакомые уехали надолго, если не на всегда с утопленными в бетон копытами, так и не сумев скинуть его даже в минус.
Банальная фраза "на каждый товар свой покупатель". Весь вопрос в цене. Они не хотели его продать по реальной рыночной цене на сегодня, поэтому оставили то ли для себя, то ли в ожидании подорожания. По поводу минуса - иногда на инвестициях теряешь, иногда выигрываешь. Кто купили в 2008 много потеряли. Кто покупает сейчас, думаю, в итоге выиграют.