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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 кві, 2018 14:57
Кстати, Аркада в Эврике завтра выставляет на продажу очередной дом.
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Vlad442
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Додано: Сер 11 кві, 2018 15:16
innamax2008 написав:Frant
Но покупать эту квартиру по цене ремонта, а где-то 150-200 тыс.дол.сша стоил ее ремонт в 2007 году (если кухня скаволини за 30-ку)имеет смысл только если пркурор военной прокуратуры или судья вышки или апелляции, что-бы на работу пешком ходить. А так будет дешеветь, ей красная цена 130 000 будет через пару лет.
Подешевшає, але не суттєво. Не думаю, що в 2 рази. Можливо, на 20-30%.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Frant
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Додано: Сер 11 кві, 2018 16:19
Frant Подешевшає, бо нема покупців, не народилися. А інші вже квартирні питання вирішили. В Україні населення скоротилося населення з 52 млн. до десь 30 млн. сільське населення майже все вже переїхало на ПОХ, а в міського спадщини багато, а дітей в сім"ях мало.Тому дно КРНЖ буде коли трикімнатна 96 серії панель буде коштувати на троєщині 17 - 20 тисяч доларів залежно від стану. До речі оренда однокімнатної на Хрещатику впала з 2500 дол.сша у 2007 році до 20 тис.грн. в 2018, але то Хрещатик ексклюзів.
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innamax2008
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Додано: Сер 11 кві, 2018 16:29
innamax2008 написав:Frant
Подешевшає, бо нема покупців, не народилися. А інші вже квартирні питання вирішили. В Україні населення скоротилося населення з 52 млн. до десь 30 млн
. сільське населення майже все вже переїхало на ПОХ, а в міського спадщини багато, а дітей в сім"ях мало.Тому дно КРНЖ буде коли трикімнатна 96 серії панель буде коштувати на троєщині 17 - 20 тисяч доларів залежно від стану. До речі оренда однокімнатної на Хрещатику впала з 2500 дол.сша у 2007 році до 20 тис.грн. в 2018, але то Хрещатик ексклюзів
.
Да чё уж мелочиться, 20-25млн в Украине осталось
И, кстати дайте ссылочек на оренду "Крещатик эсклюзив" ПА20тгрн.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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