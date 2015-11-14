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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 826827828829

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 743
Висота стель
4%
31
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
159
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
116
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
140
Якість будівництва
15%
113
Всього голосів : 743
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 14:57

Кстати, Аркада в Эврике завтра выставляет на продажу очередной дом.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 15:16

  innamax2008 написав:Frant Но покупать эту квартиру по цене ремонта, а где-то 150-200 тыс.дол.сша стоил ее ремонт в 2007 году (если кухня скаволини за 30-ку)имеет смысл только если пркурор военной прокуратуры или судья вышки или апелляции, что-бы на работу пешком ходить. А так будет дешеветь, ей красная цена 130 000 будет через пару лет.

Подешевшає, але не суттєво. Не думаю, що в 2 рази. Можливо, на 20-30%.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 16:19

Frant Подешевшає, бо нема покупців, не народилися. А інші вже квартирні питання вирішили. В Україні населення скоротилося населення з 52 млн. до десь 30 млн. сільське населення майже все вже переїхало на ПОХ, а в міського спадщини багато, а дітей в сім"ях мало.Тому дно КРНЖ буде коли трикімнатна 96 серії панель буде коштувати на троєщині 17 - 20 тисяч доларів залежно від стану. До речі оренда однокімнатної на Хрещатику впала з 2500 дол.сша у 2007 році до 20 тис.грн. в 2018, але то Хрещатик ексклюзів.
innamax2008
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 16:29

  innamax2008 написав:Frant Подешевшає, бо нема покупців, не народилися. А інші вже квартирні питання вирішили. В Україні населення скоротилося населення з 52 млн. до десь 30 млн. сільське населення майже все вже переїхало на ПОХ, а в міського спадщини багато, а дітей в сім"ях мало.Тому дно КРНЖ буде коли трикімнатна 96 серії панель буде коштувати на троєщині 17 - 20 тисяч доларів залежно від стану. До речі оренда однокімнатної на Хрещатику впала з 2500 дол.сша у 2007 році до 20 тис.грн. в 2018, але то Хрещатик ексклюзів.

Да чё уж мелочиться, 20-25млн в Украине осталось :mrgreen:

И, кстати дайте ссылочек на оренду "Крещатик эсклюзив" ПА20тгрн.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 16:38

санкции против говностроев

"Все, лафа закончилась".
https://minfin.com.ua/2018/04/11/33168815/
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