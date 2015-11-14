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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 кві, 2018 15:16
Подешевшає, але не суттєво. Не думаю, що в 2 рази. Можливо, на 20-30%.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Сер 11 кві, 2018 16:19
Frant Подешевшає, бо нема покупців, не народилися. А інші вже квартирні питання вирішили. В Україні населення скоротилося населення з 52 млн. до десь 30 млн. сільське населення майже все вже переїхало на ПОХ, а в міського спадщини багато, а дітей в сім"ях мало.Тому дно КРНЖ буде коли трикімнатна 96 серії панель буде коштувати на троєщині 17 - 20 тисяч доларів залежно від стану. До речі оренда однокімнатної на Хрещатику впала з 2500 дол.сша у 2007 році до 20 тис.грн. в 2018, але то Хрещатик ексклюзів.
Додано: Сер 11 кві, 2018 16:29
Да чё уж мелочиться, 20-25млн в Украине осталось
И, кстати дайте ссылочек на оренду "Крещатик эсклюзив" ПА20тгрн.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 11 кві, 2018 16:38
санкции против говностроев
"Все, лафа закончилась".
Додано: Сер 11 кві, 2018 17:16
Прохожий А, что ссылочек, теща сдает. Ксати есть знакомые, которые свои лишние квартиры сдают(при покупке сильно попали, купив в конце 2007) и при этом их дети (25 лет) снимают то что хотят рядом с работой.
Додано: Сер 11 кві, 2018 17:34
Между сказать и сделать иногда непреодолимая пропасть.
Зная наши особенности, максимум, что будет, это еще один контролирующий орган с большими полномочиями и большими расценками. Интересно, как это скажется на цене?
Додано: Сер 11 кві, 2018 17:40
слиФФ?
да, кстати Я на Прорезной сам в 2007м продал сталинку 75м2 за 450куе, грешен...
...но все таки набросайте ссылок аренды ПА20кгрн на "Крещатике эсклюзиФФ", можно от тещи или знакомых, оЧЧень жду!
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 11 кві, 2018 17:49
Думаю круто ограничат этажность и плотность. Заставят подмешивать в говно цемент...
Додано: Сер 11 кві, 2018 17:50
Как такое может быть - уня свистел что застройщики сокращают объёмы. Опять Уня наврал?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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