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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 827828829830831>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 743
Висота стель
4%
31
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
159
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
116
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
140
Якість будівництва
15%
113
Всього голосів : 743
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 14:57

Кстати, Аркада в Эврике завтра выставляет на продажу очередной дом.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 15:16

  innamax2008 написав:Frant Но покупать эту квартиру по цене ремонта, а где-то 150-200 тыс.дол.сша стоил ее ремонт в 2007 году (если кухня скаволини за 30-ку)имеет смысл только если пркурор военной прокуратуры или судья вышки или апелляции, что-бы на работу пешком ходить. А так будет дешеветь, ей красная цена 130 000 будет через пару лет.

Подешевшає, але не суттєво. Не думаю, що в 2 рази. Можливо, на 20-30%.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 16:19

Frant Подешевшає, бо нема покупців, не народилися. А інші вже квартирні питання вирішили. В Україні населення скоротилося населення з 52 млн. до десь 30 млн. сільське населення майже все вже переїхало на ПОХ, а в міського спадщини багато, а дітей в сім"ях мало.Тому дно КРНЖ буде коли трикімнатна 96 серії панель буде коштувати на троєщині 17 - 20 тисяч доларів залежно від стану. До речі оренда однокімнатної на Хрещатику впала з 2500 дол.сша у 2007 році до 20 тис.грн. в 2018, але то Хрещатик ексклюзів.
innamax2008
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 16:29

  innamax2008 написав:Frant Подешевшає, бо нема покупців, не народилися. А інші вже квартирні питання вирішили. В Україні населення скоротилося населення з 52 млн. до десь 30 млн. сільське населення майже все вже переїхало на ПОХ, а в міського спадщини багато, а дітей в сім"ях мало.Тому дно КРНЖ буде коли трикімнатна 96 серії панель буде коштувати на троєщині 17 - 20 тисяч доларів залежно від стану. До речі оренда однокімнатної на Хрещатику впала з 2500 дол.сша у 2007 році до 20 тис.грн. в 2018, але то Хрещатик ексклюзів.

Да чё уж мелочиться, 20-25млн в Украине осталось :mrgreen:

И, кстати дайте ссылочек на оренду "Крещатик эсклюзив" ПА20тгрн.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 16:38

санкции против говностроев

"Все, лафа закончилась".
https://minfin.com.ua/2018/04/11/33168815/
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 17:16

Прохожий А, что ссылочек, теща сдает. Ксати есть знакомые, которые свои лишние квартиры сдают(при покупке сильно попали, купив в конце 2007) и при этом их дети (25 лет) снимают то что хотят рядом с работой.
innamax2008
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 17:34

  UA написав:"Все, лафа закончилась".
https://minfin.com.ua/2018/04/11/33168815/

Между сказать и сделать иногда непреодолимая пропасть.
Зная наши особенности, максимум, что будет, это еще один контролирующий орган с большими полномочиями и большими расценками. Интересно, как это скажется на цене?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 17:40

  innamax2008 написав:Прохожий А, что ссылочек, теща сдает. Ксати есть знакомые, которые свои лишние квартиры сдают(при покупке сильно попали, купив в конце 2007) и при этом их дети (25 лет) снимают то что хотят рядом с работой.

слиФФ? :shock:

да, кстати Я на Прорезной сам в 2007м продал сталинку 75м2 за 450куе, грешен... :mrgreen:

...но все таки набросайте ссылок аренды ПА20кгрн на "Крещатике эсклюзиФФ", можно от тещи или знакомых, оЧЧень жду!
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 17:49

  Vlad442 написав:Между сказать и сделать иногда непреодолимая пропасть.
Зная наши особенности, максимум, что будет, это еще один контролирующий орган с большими полномочиями и большими расценками. Интересно, как это скажется на цене?

Думаю круто ограничат этажность и плотность. Заставят подмешивать в говно цемент...
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 17:50

  Vlad442 написав:Кстати, Аркада в Эврике завтра выставляет на продажу очередной дом.

Как такое может быть - уня свистел что застройщики сокращают объёмы. Опять Уня наврал? :shock:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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