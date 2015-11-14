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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 кві, 2018 17:52
Настоящей вехой был бы снос какого-нибудь УКОстроя
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Додано: Сер 11 кві, 2018 17:52
UA написав: Vlad442 написав:
Между сказать и сделать иногда непреодолимая пропасть.
Зная наши особенности, максимум, что будет, это еще один контролирующий орган с большими полномочиями и большими расценками. Интересно, как это скажется на цене
?
Думаю круто ограничат этажность и плотность. Заставят подмешивать в говно цемен
т...
Но дорогие палки(древесину) можно будет исключить из смет???
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Сер 11 кві, 2018 17:53
Прохожий написав:
да, кстати Я на Прорезной сам в 2007м продал сталинку 75м2 за 450куе, грешен...
Представляю фантомные боли летом 2008, когда цена выросла ещё на 30%.
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Додано: Сер 11 кві, 2018 17:57
zahar_ написав: Vlad442 написав:
Кстати, Аркада в Эврике завтра выставляет на продажу очередной дом.
Как такое может быть - уня свистел что застройщики сокращают объёмы. Опять Уня наврал?
Оркада загадочная организация.
Зачем продавать с дракой у ОП если можно поднять цену?
Мож они больше меня знают?
Самый первый частный застройщик Украины как ни как.
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Додано: Сер 11 кві, 2018 17:59
UA написав: Прохожий написав:
да, кстати Я на Прорезной сам в 2007м продал сталинку 75м2 за 450куе, грешен...
Представляю фантомные боли летом 2008, когда цена выросла ещё на 30%.
Болей не было ибо было понимание приближающегося армагедона, и продаж летом 2008м по ценам +30% кстати уже не было, был рост ценников "хотелок"...ну то такэ
Кстати в 1992м она была куплена за 15куе у уезжающих евреев...
Востаннє редагувалось Прохожий
в Сер 11 кві, 2018 18:00, всього редагувалось 1 раз.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Сер 11 кві, 2018 18:00
Vlad442 написав:
Кстати, Аркада в Эврике завтра выставляет на продажу очередной дом.
Пирамида продаж в действии.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Сер 11 кві, 2018 18:18
Рыба-сом написав: zahar_ написав: Первый написав:
на днях зашел в фору в ЖК Вифлиемскай.
посмотрел на ЦА. 30 куе за винтажную квартиру с библиотекой?
БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ!!!! Однозначно.
Спасибо друзья!:)
Наш район будет гордится, что такие люди в него заезжали.
Хьюм и Первый. Легенды инвестирования в КРЖН. Верю что на фарт, уютная трёха продастся теперь 35 куе.
Я бы на Вашем месте не радовался раньше времени.
Они ездят туда специально посцать в подъезде, чтоб, соответственно, снизить MtM-value клубняка, а то ФК плохо продаётся – не выдерживает конкуренции.
Вот "редиски". То-то я смотрю где первый и прохожий "подъезды не обсцикали"
2к старая панель на Березняках за 35 куе продалась
Двухкомнатная квартира в панельном доме («старая панель»), улица Ивана Миколайчука, Днепровский район, Березняки . Общая площадь квартиры – 51,2 кв. м, жилая – 32,8, кухня – 7. Квартира расположена на верхнем этаже 9-этажного дома. Есть балкон. Столярка и сантехника старая, на полу паркет. Санузел раздельный. Состояние квартиры – «требует косметического ремонта». Цена – $35 000 ($684/кв. м).
Источник: domik.ua
"Старая панель" рулит - качество проверенное временем.
hume написав:
ПС
многие не провтыкали шанс, многе ждут обвала дальше. хотя на тампере цены складываются весело, так же весело ездят патрули каждые 7 минут (очевидно неспроста)
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Додано: Сер 11 кві, 2018 18:26
UA написав: zahar_ написав: Vlad442 написав:
Кстати, Аркада в Эврике завтра выставляет на продажу очередной дом.
Как такое может быть - уня свистел что застройщики сокращают объёмы. Опять Уня наврал?
Оркада загадочная организация.
Зачем продавать с дракой у ОП если можно поднять цену?
Мож они больше меня знают?
Самый первый частный застройщик Украины как ни как.
UA ну вы уже как уня - "с дракой у ОП".
У Аркада не "в оп драка" а с "продажами срака". Если им не дадут застраивать Осокорки Центральные аркаде совсем худо будет.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Додано: Сер 11 кві, 2018 18:30
Прохожий написав: UA написав: Прохожий написав:
да, кстати Я на Прорезной сам в 2007м продал сталинку 75м2 за 450куе, грешен...
Представляю фантомные боли летом 2008, когда цена выросла ещё на 30%.
Болей не было ибо было понимание приближающегося армагедона, и продаж летом 2008м по ценам +30% кстати уже не было, был рост ценников "хотелок"...ну то такэ
Кстати в 1992м она была куплена за 15куе у уезжающих евреев...
Вы ж говорили что типа за 25 её купили в 95м? В 92м 15куе налом имели весьма серъёзные люди, многие из которых несмотря на 67-70г.р. уже давно в могилах с жирными гранитными памятниками. Многие "бизьнисьмены" с 1-2куе начинали тогда и стократно приросли в второму туру Кучмы. Как раз к моменту истины - у нас меньше 100уе-метр, у вас - 200-300 от силы за объект вблизи транспортных узлов и в неушатаном фонде.
Востаннє редагувалось барабашов
в Сер 11 кві, 2018 18:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 11 кві, 2018 18:31
Оранжевый-хит сезона написав: Vlad442 написав:
Кстати, Аркада в Эврике завтра выставляет на продажу очередной дом.
Пирамида продаж в действии.
У КГС и Укрбуд тоже пирамида продаж.
А ты чего насвистел про сокращения объёмов строительства - выдана туча разрешений на строительство.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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