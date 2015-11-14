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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 828829830831>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 743
Висота стель
4%
31
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
159
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
116
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
140
Якість будівництва
15%
113
Всього голосів : 743
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 17:52

  UA написав:"Все, лафа закончилась".
https://minfin.com.ua/2018/04/11/33168815/

Настоящей вехой был бы снос какого-нибудь УКОстроя
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 17:52

  UA написав:
  Vlad442 написав:Между сказать и сделать иногда непреодолимая пропасть.
Зная наши особенности, максимум, что будет, это еще один контролирующий орган с большими полномочиями и большими расценками. Интересно, как это скажется на цене?

Думаю круто ограничат этажность и плотность. Заставят подмешивать в говно цемент...

Но дорогие палки(древесину) можно будет исключить из смет??? 8)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 17:53

  Прохожий написав:да, кстати Я на Прорезной сам в 2007м продал сталинку 75м2 за 450куе, грешен... :mrgreen:

Представляю фантомные боли летом 2008, когда цена выросла ещё на 30%.
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 17:57

  zahar_ написав:
  Vlad442 написав:Кстати, Аркада в Эврике завтра выставляет на продажу очередной дом.

Как такое может быть - уня свистел что застройщики сокращают объёмы. Опять Уня наврал? :shock:

Оркада загадочная организация.
Зачем продавать с дракой у ОП если можно поднять цену?
Мож они больше меня знают?
Самый первый частный застройщик Украины как ни как.
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 17:59

  UA написав:
  Прохожий написав:да, кстати Я на Прорезной сам в 2007м продал сталинку 75м2 за 450куе, грешен... :mrgreen:

Представляю фантомные боли летом 2008, когда цена выросла ещё на 30%.

Болей не было ибо было понимание приближающегося армагедона, и продаж летом 2008м по ценам +30% кстати уже не было, был рост ценников "хотелок"...ну то такэ 8)

Кстати в 1992м она была куплена за 15куе у уезжающих евреев...:mrgreen:
Востаннє редагувалось Прохожий в Сер 11 кві, 2018 18:00, всього редагувалось 1 раз.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 18:00

  Vlad442 написав:Кстати, Аркада в Эврике завтра выставляет на продажу очередной дом.

Пирамида продаж в действии.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 18:18

  Рыба-сом написав:
  zahar_ написав:
  Первый написав:на днях зашел в фору в ЖК Вифлиемскай.
посмотрел на ЦА. 30 куе за винтажную квартиру с библиотекой? :mrgreen:

БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ!!!! Однозначно.

Спасибо друзья!:)
Наш район будет гордится, что такие люди в него заезжали.
Хьюм и Первый. Легенды инвестирования в КРЖН. Верю что на фарт, уютная трёха продастся теперь 35 куе.

Я бы на Вашем месте не радовался раньше времени.
Они ездят туда специально посцать в подъезде, чтоб, соответственно, снизить MtM-value клубняка, а то ФК плохо продаётся – не выдерживает конкуренции. :mrgreen:

Вот "редиски". То-то я смотрю где первый и прохожий "подъезды не обсцикали"
2к старая панель на Березняках за 35 куе продалась
Двухкомнатная квартира в панельном доме («старая панель»), улица Ивана Миколайчука, Днепровский район, Березняки . Общая площадь квартиры – 51,2 кв. м, жилая – 32,8, кухня – 7. Квартира расположена на верхнем этаже 9-этажного дома. Есть балкон. Столярка и сантехника старая, на полу паркет. Санузел раздельный. Состояние квартиры – «требует косметического ремонта». Цена – $35 000 ($684/кв. м).

Источник: domik.ua

"Старая панель" рулит - качество проверенное временем. :wink:
  hume написав:ПС
многие не провтыкали шанс, многе ждут обвала дальше. хотя на тампере цены складываются весело, так же весело ездят патрули каждые 7 минут (очевидно неспроста) :mrgreen:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 18:26

  UA написав:
  zahar_ написав:
  Vlad442 написав:Кстати, Аркада в Эврике завтра выставляет на продажу очередной дом.

Как такое может быть - уня свистел что застройщики сокращают объёмы. Опять Уня наврал? :shock:

Оркада загадочная организация.
Зачем продавать с дракой у ОП если можно поднять цену?
Мож они больше меня знают?
Самый первый частный застройщик Украины как ни как.

UA ну вы уже как уня - "с дракой у ОП".
У Аркада не "в оп драка" а с "продажами срака". Если им не дадут застраивать Осокорки Центральные аркаде совсем худо будет.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 18:30

  Прохожий написав:
  UA написав:
  Прохожий написав:да, кстати Я на Прорезной сам в 2007м продал сталинку 75м2 за 450куе, грешен... :mrgreen:

Представляю фантомные боли летом 2008, когда цена выросла ещё на 30%.

Болей не было ибо было понимание приближающегося армагедона, и продаж летом 2008м по ценам +30% кстати уже не было, был рост ценников "хотелок"...ну то такэ 8)

Кстати в 1992м она была куплена за 15куе у уезжающих евреев...:mrgreen:

Вы ж говорили что типа за 25 её купили в 95м? В 92м 15куе налом имели весьма серъёзные люди, многие из которых несмотря на 67-70г.р. уже давно в могилах с жирными гранитными памятниками. Многие "бизьнисьмены" с 1-2куе начинали тогда и стократно приросли в второму туру Кучмы. Как раз к моменту истины - у нас меньше 100уе-метр, у вас - 200-300 от силы за объект вблизи транспортных узлов и в неушатаном фонде.
Востаннє редагувалось барабашов в Сер 11 кві, 2018 18:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 18:31

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Vlad442 написав:Кстати, Аркада в Эврике завтра выставляет на продажу очередной дом.

Пирамида продаж в действии.

У КГС и Укрбуд тоже пирамида продаж.
А ты чего насвистел про сокращения объёмов строительства - выдана туча разрешений на строительство.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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