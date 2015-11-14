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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 829830831832>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 743
Висота стель
4%
31
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
159
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
116
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
140
Якість будівництва
15%
113
Всього голосів : 743
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 18:31

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Vlad442 написав:Кстати, Аркада в Эврике завтра выставляет на продажу очередной дом.

Пирамида продаж в действии.

У КГС и Укрбуд тоже пирамида продаж.
А ты чего насвистел про сокращения объёмов строительства - выдана туча разрешений на строительство.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 18:35

  барабашов написав:
  Прохожий написав:
  UA написав:Представляю фантомные боли летом 2008, когда цена выросла ещё на 30%.

Болей не было ибо было понимание приближающегося армагедона, и продаж летом 2008м по ценам +30% кстати уже не было, был рост ценников "хотелок"...ну то такэ

Кстати в 1992м она была куплена за 15куе у уезжающих евреев...

Вы ж говорили что типа за 25 её купили в 95м? В 92м 15куе налом имели весьма серъёзные люди, многие из которых несмотря на 67-70г.р. уже давно в могилах с жирными гранитными памятниками. Многие "бизьнисьмены" с 1-2куе начинали тогда и стократно приросли в второму туру Кучмы. Как раз к моменту истины - у нас меньше 100уе-метр, у вас - 200-300 от силы за объект вблизи транспортных узлов и в неушатаном фонде.

Гы. Похоже Прохожий забрехался
  Прохожий написав:да, кстати Я на Прорезной сам в 2007м продал сталинку 75м2 за 450куе, грешен...

У него как у шпака - одна сталинка на прорезной, две сталинки на прорезной, три сталинки на прорезной. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 18:38

  Прохожий написав:
  innamax2008 написав:Frant Подешевшає, бо нема покупців, не народилися. А інші вже квартирні питання вирішили. В Україні населення скоротилося населення з 52 млн. до десь 30 млн. сільське населення майже все вже переїхало на ПОХ, а в міського спадщини багато, а дітей в сім"ях мало.Тому дно КРНЖ буде коли трикімнатна 96 серії панель буде коштувати на троєщині 17 - 20 тисяч доларів залежно від стану. До речі оренда однокімнатної на Хрещатику впала з 2500 дол.сша у 2007 році до 20 тис.грн. в 2018, але то Хрещатик ексклюзів.

Да чё уж мелочиться, 20-25млн в Украине осталось :mrgreen:

И, кстати дайте ссылочек на оренду "Крещатик эсклюзив" ПА20тгрн.

Может раньше сдавали посуточно по 500грн(95у.е) приезжим, а сейчас, поклеив обойки и поменяв засцяную плитку в сортире сдают долгосрочно по 800? В 2007 там же не было массовой застройки шлаком типа мордора(окна в окна и сто квартир 1к в подъезде) в дворах на Гринченко,Заньковецкой,Лютеранской да на той же Прорезной?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 18:40

  Faceless написав:
  UA написав:"Все, лафа закончилась".
https://minfin.com.ua/2018/04/11/33168815/

Настоящей вехой был бы снос какого-нибудь УКОстроя

Неа ЖК Лебединый который строят по схеме УКО
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 18:56

Может раньше сдавали посуточно по 500грн(95у.е) приезжим, а сейчас, поклеив обойки и поменяв засцяную плитку в сортире сдают долгосрочно по 800? В 2007 там же не было массовой застройки шлаком типа мордора(окна в окна и сто квартир 1к в подъезде) в дворах на Гринченко,Заньковецкой,Лютеранской да на той же Прорезной?[/quote]
Там сорокуша была ввалена в ремонт, 1000$ на 1 кв.м. общей площади. И нормально сдавалась, а сейчас сдается за штуку, ну типа 20000 грн. это штука.
innamax2008
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 19:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  барабашов написав:Вы ж говорили что типа за 25 её купили в 95м? В 92м 15куе налом имели весьма серъёзные люди, многие из которых несмотря на 67-70г.р. уже давно в могилах с жирными гранитными памятниками. Многие "бизьнисьмены" с 1-2куе начинали тогда и стократно приросли в второму туру Кучмы. Как раз к моменту истины - у нас меньше 100уе-метр, у вас - 200-300 от силы за объект вблизи транспортных узлов и в неушатаном фонде.

Я то как раз и купил ее за 25 в 95м а в 92м она была куплена моими родственниками за 15. В 95м родственники сваливали в США, не могли срочно продать, купил в рассрочку без % на 3 года 8)

ЗЫ: в 92м можно было взять кредит"частный" под 10% в месяц в $, думаю Вы помните :)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 19:06

  Прохожий написав:
Кстати в 1992м она была куплена за 15куе у уезжающих евреев...:mrgreen:

В 1992 средняя з/п в Киеве была 20 долларов.
50 у.е была очень хорошей з/п .
Простые бригадные пацаны имели 70-80 у.е.
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 19:07

  zahar_ написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  Vlad442 написав:Кстати, Аркада в Эврике завтра выставляет на продажу очередной дом.

Пирамида продаж в действии.

У КГС и Укрбуд тоже пирамида продаж.
А ты чего насвистел про сокращения объёмов строительства - выдана туча разрешений на строительство.

а какие обьекты в продажу вышли с 1 января?
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 19:11

Кто-то пукнул в лужу - уня,говоривший что шаромыги будут сокращать объёмы или утг с инфой что в 2017 выдано разрешений на строительство рекордных 2.8 млн. м2 http://utgcompany.com/obzor/Obzor_ziloy ... 2-2018.pdf
Интерес со стороны девелоперов к развитию проектов в столице остается высоким : за 9 месяцев получены 71 разрешение на право выполнения строительных работ общей площадью 2799923 м2
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 19:19

  Оранжевый-хит сезона написав:а какие обьекты в продажу вышли с 1 января?

Свитлопарк. Кстати конкурент Оранжу.
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