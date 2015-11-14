Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Кстати, Аркада в Эврике завтра выставляет на продажу очередной дом.
Пирамида продаж в действии.
У КГС и Укрбуд тоже пирамида продаж. А ты чего насвистел про сокращения объёмов строительства - выдана туча разрешений на строительство.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
UA написав:Представляю фантомные боли летом 2008, когда цена выросла ещё на 30%.
Болей не было ибо было понимание приближающегося армагедона, и продаж летом 2008м по ценам +30% кстати уже не было, был рост ценников "хотелок"...ну то такэ
Кстати в 1992м она была куплена за 15куе у уезжающих евреев...
Вы ж говорили что типа за 25 её купили в 95м? В 92м 15куе налом имели весьма серъёзные люди, многие из которых несмотря на 67-70г.р. уже давно в могилах с жирными гранитными памятниками. Многие "бизьнисьмены" с 1-2куе начинали тогда и стократно приросли в второму туру Кучмы. Как раз к моменту истины - у нас меньше 100уе-метр, у вас - 200-300 от силы за объект вблизи транспортных узлов и в неушатаном фонде.
Гы. Похоже Прохожий забрехался
Прохожий написав:да, кстати Я на Прорезной сам в 2007м продал сталинку 75м2 за 450куе, грешен...
У него как у шпака - одна сталинка на прорезной, две сталинки на прорезной, три сталинки на прорезной.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
innamax2008 написав:Frant Подешевшає, бо нема покупців, не народилися. А інші вже квартирні питання вирішили. В Україні населення скоротилося населення з 52 млн. до десь 30 млн. сільське населення майже все вже переїхало на ПОХ, а в міського спадщини багато, а дітей в сім"ях мало.Тому дно КРНЖ буде коли трикімнатна 96 серії панель буде коштувати на троєщині 17 - 20 тисяч доларів залежно від стану. До речі оренда однокімнатної на Хрещатику впала з 2500 дол.сша у 2007 році до 20 тис.грн. в 2018, але то Хрещатик ексклюзів.
Да чё уж мелочиться, 20-25млн в Украине осталось
И, кстати дайте ссылочек на оренду "Крещатик эсклюзив" ПА20тгрн.
Может раньше сдавали посуточно по 500грн(95у.е) приезжим, а сейчас, поклеив обойки и поменяв засцяную плитку в сортире сдают долгосрочно по 800? В 2007 там же не было массовой застройки шлаком типа мордора(окна в окна и сто квартир 1к в подъезде) в дворах на Гринченко,Заньковецкой,Лютеранской да на той же Прорезной?
Настоящей вехой был бы снос какого-нибудь УКОстроя
Неа ЖК Лебединый который строят по схеме УКО
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Может раньше сдавали посуточно по 500грн(95у.е) приезжим, а сейчас, поклеив обойки и поменяв засцяную плитку в сортире сдают долгосрочно по 800? В 2007 там же не было массовой застройки шлаком типа мордора(окна в окна и сто квартир 1к в подъезде) в дворах на Гринченко,Заньковецкой,Лютеранской да на той же Прорезной?[/quote] Там сорокуша была ввалена в ремонт, 1000$ на 1 кв.м. общей площади. И нормально сдавалась, а сейчас сдается за штуку, ну типа 20000 грн. это штука.
барабашов написав:Вы ж говорили что типа за 25 её купили в 95м? В 92м 15куе налом имели весьма серъёзные люди, многие из которых несмотря на 67-70г.р. уже давно в могилах с жирными гранитными памятниками. Многие "бизьнисьмены" с 1-2куе начинали тогда и стократно приросли в второму туру Кучмы. Как раз к моменту истины - у нас меньше 100уе-метр, у вас - 200-300 от силы за объект вблизи транспортных узлов и в неушатаном фонде.
Я то как раз и купил ее за 25 в 95м а в 92м она была куплена моими родственниками за 15. В 95м родственники сваливали в США, не могли срочно продать, купил в рассрочку без % на 3 года
ЗЫ: в 92м можно было взять кредит"частный" под 10% в месяц в $, думаю Вы помните
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Интерес со стороны девелоперов к развитию проектов в столице остается высоким : за 9 месяцев получены 71 разрешение на право выполнения строительных работ общей площадью 2799923 м2
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.