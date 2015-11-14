Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Прохожий написав: Кстати в 1992м она была куплена за 15куе у уезжающих евреев...
В 1992 средняя з/п в Киеве была 20 долларов. 50 у.е была очень хорошей з/п . Простые бригадные пацаны имели 70-80 у.е.
Я что то помню от старшаков за "джексона" в день. Но это уже в 93м. Да и как бы они ездили на авто по 3-5куе(акулы трёхи 316е, кадеты,вторые гольфы, 80тки первые ауди) на 70-80-100 в мес? Всё равно прибыльность бизнеса по моим знакомым за то десятилетие намного выше вложения 15ки в Прорезную. И даже 25ти в 95м. Во времена Виктор Андреича уже спорно. Но всё равно сравнимо. Конечно из бизнеса так просто как из недвиги в 07м выйти нельзя было. Жадность и масштабирование мешали. Сколько интересно тот объект на Прорезной стоил на низах в 99м-00м и сколько сейчас, примерно?
Оранжевый-хит сезона написав:а какие обьекты в продажу вышли с 1 января?
Свитлопарк. Кстати конкурент Оранжу.
Уня видать халтурку делает для мишки голицы и хочет чтобы вместо него кто-то посчитал сколько объектов начали конкуренты.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.