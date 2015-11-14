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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 830831832833>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 743
Висота стель
4%
31
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
159
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
116
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
140
Якість будівництва
15%
113
Всього голосів : 743
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 19:20

  UA написав:
  Прохожий написав:
Кстати в 1992м она была куплена за 15куе у уезжающих евреев...:mrgreen:

В 1992 средняя з/п в Киеве была 20 долларов.
50 у.е была очень хорошей з/п .
Простые бригадные пацаны имели 70-80 у.е.

Я что то помню от старшаков за "джексона" в день. Но это уже в 93м. Да и как бы они ездили на авто по 3-5куе(акулы трёхи 316е, кадеты,вторые гольфы, 80тки первые ауди) на 70-80-100 в мес?
Всё равно прибыльность бизнеса по моим знакомым за то десятилетие намного выше вложения 15ки в Прорезную. И даже 25ти в 95м. Во времена Виктор Андреича уже спорно. Но всё равно сравнимо.
Конечно из бизнеса так просто как из недвиги в 07м выйти нельзя было. Жадность и масштабирование мешали.
Сколько интересно тот объект на Прорезной стоил на низах в 99м-00м и сколько сейчас, примерно?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 19:23

  UA написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:а какие обьекты в продажу вышли с 1 января?

Свитлопарк. Кстати конкурент Оранжу.

Уня видать халтурку делает для мишки голицы и хочет чтобы вместо него кто-то посчитал сколько объектов начали конкуренты.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 19:25

  Первый написав:А чё не нищеброд забыл в гринвиле? Концептуально место одно и тоже. ЦА гринвиля и миракса -+ та же.

Зы. Миракс вверх или гринвиль вниз. Разницы в овер 50% быть не может.

Концептуально место у ЦП и ФК одно и то же, но ценники разные. Если Гринвиль выдержит уровень ПП, то одинаковой цены между ним и Мираксом быть просто не может.

По управляющим компаниям ПП можно поставить в один ряд с ЦП и всякими БФ. Ребята делают своё дело хорошо. Что получается у КГС после постройки мы все знаем
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 19:28

  UA написав:
  Loft написав: время Миракса по 800 уже прошло, уже подорожало, но главное весь ликвид разгребли когда было по 800

По 800 нет. Есть по 1000.
И всё равно это самый инвестиционно-привлекательный объект на сегодняшний день.

Смотрел на оч высоком этаже башни по 900 (вид должен был быть потрясающий, на монастырь и больницу), но отдал предпочтение другому объекту.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 20:25

  Vlad442 написав:Кстати, Аркада в Эврике завтра выставляет на продажу очередной дом.

На Домике пишут, что час назад очередь была около 40 человек.
Я поражаюсь Аркаде. Зачем выставлять такие цены, чтобы люди ночевали под ОП. Им что, деньги не нужны? Накинули бы по тысяче-две на метре и так же распродли, но без ажиотажа. Не пошло бы, дали скидку/акцию.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 20:26

  Vlad442 написав:
  Vlad442 написав:Кстати, Аркада в Эврике завтра выставляет на продажу очередной дом.

На Домике пишут, что час назад очередь была около 40 человек.
Я поражаюсь Аркаде. Зачем выставлять такие цены, чтобы люди ночевали под ОП. Им что, деньги не нужны? Накинули бы по тысяче-две на метре и так же распродли, но без ажиотажа. Не пошло бы, дали скидку/акцию.

Щедрость - не порок :!:
Однако, ситуация показывает на что есть реальный спрос. В отличии от мертвых Французского курятника и РТ с "заколочеными окнами". :mrgreen:
Востаннє редагувалось Эгоист в Сер 11 кві, 2018 20:31, всього редагувалось 1 раз.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 20:31

  hume написав:
  Первый написав:А чё не нищеброд забыл в гринвиле? Концептуально место одно и тоже. ЦА гринвиля и миракса -+ та же.

Зы. Миракс вверх или гринвиль вниз. Разницы в овер 50% быть не может.

Концептуально место у ЦП и ФК одно и то же, но ценники разные. Если Гринвиль выдержит уровень ПП, то одинаковой цены между ним и Мираксом быть просто не может.

По управляющим компаниям ПП можно поставить в один ряд с ЦП и всякими БФ. Ребята делают своё дело хорошо. Что получается у КГС после постройки мы все знаем

ОК. Завтра попытаюсь разобраться в вопросе шо по чем.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 20:31

  барабашов написав:Я что то помню от старшаков за "джексона" в день. Но это уже в 93м. Да и как бы они ездили на авто по 3-5куе(акулы трёхи 316е, кадеты,вторые гольфы, 80тки первые ауди) на 70-80-100 в мес?
Всё равно прибыльность бизнеса по моим знакомым за то десятилетие намного выше вложения 15ки в Прорезную. И даже 25ти в 95м. Во времена Виктор Андреича уже спорно. Но всё равно сравнимо.
Конечно из бизнеса так просто как из недвиги в 07м выйти нельзя было. Жадность и масштабирование мешали.
Сколько интересно тот объект на Прорезной стоил на низах в 99м-00м и сколько сейчас, примерно?

В 93 бригадных начали менять ментовские крыши.
15 куе в те времена были серьезными деньгами.
Так для примера Витя Авдышев (организатор самой крупной ОПГ... 1200 бойцов) откупился от ментов после ареста за 100 000 у.е. и свободно выехал в Армению.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 20:45

  Vlad442 написав:
  Vlad442 написав:Кстати, Аркада в Эврике завтра выставляет на продажу очередной дом.

На Домике пишут, что час назад очередь была около 40 человек.
Я поражаюсь Аркаде. Зачем выставлять такие цены, чтобы люди ночевали под ОП. Им что, деньги не нужны? Накинули бы по тысяче-две на метре и так же распродли, но без ажиотажа. Не пошло бы, дали скидку/акцию.

Советую всем почитать... Эврика это жесть....
http://forum.domik.ua/zhiloj-kvartal-ev ... l#p1662708
Востаннє редагувалось Оранжевый-хит сезона в Сер 11 кві, 2018 21:01, всього редагувалось 1 раз.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 20:53

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Vlad442 написав:
  Vlad442 написав:Кстати, Аркада в Эврике завтра выставляет на продажу очередной дом.

На Домике пишут, что час назад очередь была около 40 человек.
Я поражаюсь Аркаде. Зачем выставлять такие цены, чтобы люди ночевали под ОП. Им что, деньги не нужны? Накинули бы по тысяче-две на метре и так же распродли, но без ажиотажа. Не пошло бы, дали скидку/акцию.

Советую всем почитать... Эврика это жесть....

Что читать, и самое главное где
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