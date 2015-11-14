барабашов написав:

Я что то помню от старшаков за "джексона" в день. Но это уже в 93м. Да и как бы они ездили на авто по 3-5куе(акулы трёхи 316е, кадеты,вторые гольфы, 80тки первые ауди) на 70-80-100 в мес?Всё равно прибыльность бизнеса по моим знакомым за то десятилетие намного выше вложения 15ки в Прорезную. И даже 25ти в 95м. Во времена Виктор Андреича уже спорно. Но всё равно сравнимо.Конечно из бизнеса так просто как из недвиги в 07м выйти нельзя было. Жадность и масштабирование мешали.Сколько интересно тот объект на Прорезной стоил на низах в 99м-00м и сколько сейчас, примерно?