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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 830831832833

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 743
Висота стель
4%
31
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
159
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
116
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
140
Якість будівництва
15%
113
Всього голосів : 743
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 20:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:15 куе в те времена были серьезными деньгами.

Да, серьезными деньгами, но квартира была недоступной мечтой, обладание которой гарантировало благосостояние в городе на поколения вперед. Тогда еще были полные села и пгт, население 50 миллионов, а квартир значительно меньше, чем сейчас.
При этом такие деньги были очень у многих, так как тогда расслоение общества было на порядок больше. Инженеры работали на 20 долларов, работяги месяцами не получали зарплату и одновременно кооперативы, обнал, челноки, посреднические фирмы, присосавшиеся к заводам и биржи/бизнесмены, присосавшиеся к ним. Анекдот того времени. "- Купи у меня вагон цемента - Сколько стоит? - Миллион! - ОК! Разошлись. Один пошел искать вагон цемента, другой миллион."
Таких людей вполне хватало чтобы выкупать квартиры массово сваливающих евреев за суммы от 5 до 20 тыс долларов.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 20:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Матерей-одиночек массово проверяют, не живут ли они с мужчинами
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 20:58

  Оранжевый-хит сезона написав:Матерей-одиночек массово проверяют, не живут ли они с мужчинами

Каким образом?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 21:02

  hume написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  Vlad442 написав:На Домике пишут, что час назад очередь была около 40 человек.
Я поражаюсь Аркаде. Зачем выставлять такие цены, чтобы люди ночевали под ОП. Им что, деньги не нужны? Накинули бы по тысяче-две на метре и так же распродли, но без ажиотажа. Не пошло бы, дали скидку/акцию.

Советую всем почитать... Эврика это жесть....

Что читать, и самое главное где

http://forum.domik.ua/zhiloj-kvartal-ev ... l#p1662708
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 21:02

  UA написав:
  Прохожий написав:
Кстати в 1992м она была куплена за 15куе у уезжающих евреев...:mrgreen:

В 1992 средняя з/п в Киеве была 20 долларов.
50 у.е была очень хорошей з/п .
Простые бригадные пацаны имели 70-80 у.е.

Хотите поговорить о тех временах?
1 удачная ходка в Югославию с "железом" давала 1-1.5куе чистыми за неделю. 8)
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 21:03

  Эгоист написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Матерей-одиночек массово проверяют, не живут ли они с мужчинами

Каким образом?

не знаю, может осмотр у гинеколога.... или у соседок спрашивают...
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 21:07

  UA написав:
  барабашов написав:Я что то помню от старшаков за "джексона" в день. Но это уже в 93м. Да и как бы они ездили на авто по 3-5куе(акулы трёхи 316е, кадеты,вторые гольфы, 80тки первые ауди) на 70-80-100 в мес?
Всё равно прибыльность бизнеса по моим знакомым за то десятилетие намного выше вложения 15ки в Прорезную. И даже 25ти в 95м. Во времена Виктор Андреича уже спорно. Но всё равно сравнимо.
Конечно из бизнеса так просто как из недвиги в 07м выйти нельзя было. Жадность и масштабирование мешали.
Сколько интересно тот объект на Прорезной стоил на низах в 99м-00м и сколько сейчас, примерно?

В 93 бригадных начали менять ментовские крыши.
15 куе в те времена были серьезными деньгами.
Так для примера Витя Авдышев (организатор самой крупной ОПГ... 1200 бойцов) откупился от ментов после ареста за 100 000 у.е. и свободно выехал в Армению.

94й, рынок Патент, сигареты Президент, каждый вечер полный багажник купонов в 9ке"мокрый асфальт", выхлоп до 500уе/день.
А так да, за 20 баксов в мес работали...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 21:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Недавно обсуждали аренду на Круше. Кинул тогда в избранное 3 объявления. Сегодня проверил, одно не активно. Там где цена поменьше и ремонт назвали не жлоб.
https://www.olx.ua/obyavlenie/poznyaki- ... z4Ql2.html
Ранее отписывался, что исчезло объявление про аренду однушки в 8-ом доме Эврики за 11,5-12 тыс с невзрачным ремонтом, но там, я уверен, хорошо уступили. По 13 уходят варианты большей площади в лучшем состоянии в соседнем обжитом Лико.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 21:12

Vlad442
про аренду в другой ветке
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 21:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:Недавно обсуждали аренду на Круше. Кинул тогда в избранное 3 объявления. Сегодня проверил, одно не активно. Там где цена поменьше и ремонт назвали не жлоб.
https://www.olx.ua/obyavlenie/poznyaki- ... z4Ql2.html
Ранее отписывался, что исчезло объявление про аренду однушки в 8-ом доме Эврики за 11,5-12 тыс с невзрачным ремонтом, но там, я уверен, хорошо уступили. По 13 уходят варианты большей площади в лучшем состоянии в соседнем обжитом Лико.
Там был хороший ремонт с конденсатор и бойлером. И кухня дорогая.
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