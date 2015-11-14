Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:15 куе в те времена были серьезными деньгами.
Да, серьезными деньгами, но квартира была недоступной мечтой, обладание которой гарантировало благосостояние в городе на поколения вперед. Тогда еще были полные села и пгт, население 50 миллионов, а квартир значительно меньше, чем сейчас. При этом такие деньги были очень у многих, так как тогда расслоение общества было на порядок больше. Инженеры работали на 20 долларов, работяги месяцами не получали зарплату и одновременно кооперативы, обнал, челноки, посреднические фирмы, присосавшиеся к заводам и биржи/бизнесмены, присосавшиеся к ним. Анекдот того времени. "- Купи у меня вагон цемента - Сколько стоит? - Миллион! - ОК! Разошлись. Один пошел искать вагон цемента, другой миллион." Таких людей вполне хватало чтобы выкупать квартиры массово сваливающих евреев за суммы от 5 до 20 тыс долларов.
Оранжевый-хит сезона написав:Матерей-одиночек массово проверяют, не живут ли они с мужчинами
Каким образом?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Vlad442 написав:На Домике пишут, что час назад очередь была около 40 человек. Я поражаюсь Аркаде. Зачем выставлять такие цены, чтобы люди ночевали под ОП. Им что, деньги не нужны? Накинули бы по тысяче-две на метре и так же распродли, но без ажиотажа. Не пошло бы, дали скидку/акцию.
барабашов написав:Я что то помню от старшаков за "джексона" в день. Но это уже в 93м. Да и как бы они ездили на авто по 3-5куе(акулы трёхи 316е, кадеты,вторые гольфы, 80тки первые ауди) на 70-80-100 в мес? Всё равно прибыльность бизнеса по моим знакомым за то десятилетие намного выше вложения 15ки в Прорезную. И даже 25ти в 95м. Во времена Виктор Андреича уже спорно. Но всё равно сравнимо. Конечно из бизнеса так просто как из недвиги в 07м выйти нельзя было. Жадность и масштабирование мешали. Сколько интересно тот объект на Прорезной стоил на низах в 99м-00м и сколько сейчас, примерно?
В 93 бригадных начали менять ментовские крыши. 15 куе в те времена были серьезными деньгами. Так для примера Витя Авдышев (организатор самой крупной ОПГ... 1200 бойцов) откупился от ментов после ареста за 100 000 у.е. и свободно выехал в Армению.
94й, рынок Патент, сигареты Президент, каждый вечер полный багажник купонов в 9ке"мокрый асфальт", выхлоп до 500уе/день. А так да, за 20 баксов в мес работали...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Недавно обсуждали аренду на Круше. Кинул тогда в избранное 3 объявления. Сегодня проверил, одно не активно. Там где цена поменьше и ремонт назвали не жлоб. https://www.olx.ua/obyavlenie/poznyaki- ... z4Ql2.html Ранее отписывался, что исчезло объявление про аренду однушки в 8-ом доме Эврики за 11,5-12 тыс с невзрачным ремонтом, но там, я уверен, хорошо уступили. По 13 уходят варианты большей площади в лучшем состоянии в соседнем обжитом Лико.
Vlad442 написав:Недавно обсуждали аренду на Круше. Кинул тогда в избранное 3 объявления. Сегодня проверил, одно не активно. Там где цена поменьше и ремонт назвали не жлоб. https://www.olx.ua/obyavlenie/poznyaki- ... z4Ql2.html Ранее отписывался, что исчезло объявление про аренду однушки в 8-ом доме Эврики за 11,5-12 тыс с невзрачным ремонтом, но там, я уверен, хорошо уступили. По 13 уходят варианты большей площади в лучшем состоянии в соседнем обжитом Лико.
Там был хороший ремонт с конденсатор и бойлером. И кухня дорогая.
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